बहराइच: मां के पास सो रही बच्ची को उठा ले गया भेड़िया, खेत में मिला आधा खाया शव

बहराइच में एक बच्ची जब अपनी मां के पास सो रही थी. तभी एक भेड़िया उसे उठा ले गया. मां की जब नींद खुली तो बच्ची की तलाश शुरू हुई. तलाशी के कुछ देर बाद बच्ची का आधा खाया हुआ शव मिला.

मां के पास सो रही बच्ची को आधा खा गया भेड़िया. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक खेत से 10 महीने की बच्ची का आधा खाया हुआ शव मिला है. बच्ची को भेड़िया तब उठा ले गया था जब वह घर के बाहर झोपड़ी में अपनी मां के साथ सो रही थी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

मां के पास सो रही थी बच्ची, तभी उठा ले गया भेड़िया

अधिकारी के मुताबिक यह घटना शुक्रवार रात बहराइच जिले के कोटवाली देहात थाना क्षेत्र के खिरिया शरीफ गांव में हुई. शनिवार को बच्ची का आधा खाया हुआ शव गांव के एक खेत से मिला. बच्ची का एक हाथ और एक पैर जानवर ने खा लिया था और उसके चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे.

यह भी पढ़ें: बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया... महीनेभर से इलाके में मचा रखा था आतंक

जिले में कुछ ही घंटों के अंदर जंगली जानवर द्वारा छोटे बच्चे को मारने की यह दूसरी घटना थी. फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर विनोद कुमार नायक ने बताया कि खिरिया शरीफ गांव में रमा देवी अपनी 10 महीने की बेटी सुनीता के साथ अपने घर के बाहर एक झोपड़ी में सो रही थीं. जब वह आधी रात को उठीं, तो बच्ची गायब थी. गांव वालों ने लड़की को ढूंढना शुरू किया और कई घंटे बाद उसकी कटी-फटी बॉडी एक खेत से मिली.

लड़की का एक हाथ और एक पैर भी गायब था. जिस जगह पर बॉडी मिली थी, वहां भेड़िए के निशान मिले हैं.  फिलहाल भेड़िए की तलाश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चार टीमें इलाके के गन्ने के खेतों में छानबीन कर रही हैं. अधिकारियों ने कहा कि रविवार को ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा. एक्सपर्ट की सलाह पर पिंजरे भी लगाए जा सकते हैं. इससे पहले कैसरगंज तहसील के मल्लाहन पुरवा गांव में शुक्रवार शाम को घर के बाहर खेल रहा पांच साल का बच्चा भेड़िये के हमले में घायल हो गया था.

यह घटना उस जगह से करीब 40 किलोमीटर दूर है. हालांकि इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय देर रात बच्चे की मौत हो गई थी. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ड्रोन की मदद से भेड़ियों की तलाश शुरू कर दी है. अधिकारियों ने कहा कि इलाके में तीन पिंजरे लगाए गए हैं. 

