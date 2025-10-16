बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया... महीनेभर से इलाके में मचा रखा था आतंक

बहराइच जिले के मंझारा तौकली इलाके में आदमखोर भेड़िये ने पिछले लगभग सवा महीने से आतंक मचा रखा था. इस भेड़िये के हमलों में अब तक चार मासूम बच्चों समेत बुजुर्ग दंपत्ति की जान जा चुकी है, जबकि ढाई दर्जन से अधिक लोग घायल हुए. स्थानीय लोगों में भय और दहशत का माहौल कायम था. अब इस भेड़िये को मार दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, भेड़िया मंझारा तौकली के भिरगू पुरवा गांव में हमले कर रहा था. भेड़िये की हरकतों से लोग अपने घरों के बाहर निकलने से भी डर रहे थे. कई बार वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया पकड़ में नहीं आया. आखिरकार, बहराइच वन विभाग की टीम ने आज सुबह लगभग चार बजे उसे मार गिराया. इस कार्रवाई को पूर्व डीएफओ अजीत सिंह ने लीड किया.

वन विभाग की टीम ने पहले भेड़िये को जिंदा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी. सुरक्षा की दृष्टि से और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भेड़िये को गोली मारकर खत्म किया गया. भेड़िये के शव को पोस्टमार्टम के लिए बहराइच वन विभाग मुख्यालय लाया गया है. इस कार्रवाई के बाद इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली है.

भेड़िये के हमलों के कारण कई परिवारों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था. वन विभाग ने लोगों से आगाह किया है कि अभी भी जंगल और आसपास के इलाकों में सतर्क रहें. विभाग का कहना है कि भेड़िये के मार दिए जाने से इलाके में भय की स्थिति तो कम होगी, लेकिन ग्रामीणों को सावधान रहना आवश्यक है.

