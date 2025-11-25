UP: पिता ने बहू के साथ मिलकर की बेटी के घर में चोरी, 50 लाख के गहने उड़ाए

उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक 70 साल के आदमी ने अपनी बहू और उसके नाबालिग बेटे के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को नशीला पदार्थ देकर उसके घर से 50 लाख रुपये के गहने चुरा लिए. एक एजेंसी के मुताबिक मामले में बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बुजुर्ग आदमी और सबसे छोटे लड़के को ढूंढने की कोशिश की जा रही है.

पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

पुलिस के मुताबिक यह घटना बहराइच जिले के दरगाह शरीफ थाना इलाके में हुई. जहां आरोपी रविंद्र खेतान अपनी बहू शिवानी खेतान और उसके 16 साल के बेटे के साथ अपनी बेटी सोनी बंसल के घर रहने आया था. सोनी, जिसकी शादी लोकल बिजनेसमैन मनोज तुलसियान से हुई है. वह उसी थाना इलाके के DSL ग्रीन सिटी कॉलोनी में रहती है.

तुलसियान ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 18 नवंबर को, जब वह अपने बेटे के साथ अपनी दुकान पर था, तो घर लौटने पर उसने अपनी पत्नी को बेहोश पाया. उन्होंने कहा, "शुरू में उसका इलाज बहराइच में हुआ और जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो उसे लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया."

तुलसियान ने कहा कि उसकी पत्नी के लखनऊ शिफ्ट होने के तुरंत बाद उसके ससुराल वाले बिना किसी को बताए घर छोड़कर चले गए. जब ​​परिवार 21 नवंबर को बहराइच लौटा, तो उन्हें पता चला कि उनके लॉकर से लगभग 50 लाख रुपये के सोने, चांदी और हीरे के गहने चोरी हो गए थे.

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (सिटी) अशोक कुमार सिंह ने कहा कि शिकायत के आधार पर 22 नवंबर को तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. जांच के दौरान कई पुलिस टीमों ने फोन डिटेल्स, CCTV फुटेज और दूसरे टेक्निकल सबूतों की जांच की.

घर का मुआयना करने के बाद बनाई योजना

ASP ने कहा, "सोमवार को पुलिस ने गुल्लाबीर मंदिर के पास शिवानी खेतान को गिरफ्तार किया और उसके पास से चोरी के गहने बरामद किए." बुज़ुर्ग आदमी और सबसे छोटा लड़का अभी भी फरार हैं. शुरुआती जांच से पता चलता है कि शिवानी महंगे गहने देखकर लालच में आ गई थी और घर का मुआयना करने के बाद उसने चोरी की योजना बनाई.

पुलिस ने बताया कि उसने अपनी ननद की चाय में डिप्रेशन की गोलियां मिलाकर उसे बेहोश कर दिया. फिर कीमती सामान लेकर भाग गई. पुलिस को यह भी पता चला है कि आरोपी ने अलग-अलग दुकानों पर गहने बेचने की कोशिश की थी, लेकिन ज्वैलर्स के पहचान के कागज़ मांगने पर वे नाकाम रहे. फिलहाल शिवानी को जेल भेज दिया गया है, और बाकी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है.

