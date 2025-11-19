'टैक्स अधिकारी' बनकर गैंग ने कैश वैन को किया हाइजैक, बेंगलुरु में दिनदहाड़े करोड़ों की लूट

बेंगलुरु में मंगलवार को एक सनसनीखेज लूट की वारदात हुई, जब सीएमएस (CMS) की एक कैश वैन को दिनदहाड़े रोककर करोड़ों रुपये लूट लिए गए. घटना अशोक पिलर, जयनगर के पास हुई. पुलिस के मुताबिक, यह वैन जेपी नगर स्थित एचडीएफसी बैंक शाखा से एटीएम के लिए कैश ले जा रही थी.

टैक्स अधिकारी बनकर रोकी गई वैन

जैसे ही वैन अशोक पिलर के पास पहुंची, एक इनोवा कार (KA 03 NC 8052) ने उसका रास्ता रोक दिया. कार में बैठे लोगों ने खुद को सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ऑफिसर बताया और कहा कि उन्हें दस्तावेज़ चेक करने हैं और कैश का निरीक्षण करना है. स्टाफ को लगा कि मामला सरकारी जांच का है, इसलिए उन्होंने किसी तरह का विरोध नहीं किया.

कैश बॉक्स के साथ स्टाफ को कार में बैठाया

लुटेरों ने वैन कर्मचारियों को कैश बॉक्स समेत अपनी इनोवा में बैठा लिया और उन्हें लेकर डेयरी सर्कल की तरफ बढ़े. यहां फ्लाईओवर पर स्टाफ को उतारकर पूरा कैश लेकर फरार हो गए. इसके बाद से पूरी गैंग फरारी पर है.

भागने का रूट और पुलिस की कार्रवाई

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी बैनरघट्टा रोड की ओर भागे. दक्षिण संभाग पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी है और ग्रे रंग की इनोवा कारों पर खास निगरानी रखी जा रही है. जयनगर, डेयरी सर्कल और बैनरघट्टा रोड के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि गाड़ी और आरोपियों की पहचान हो सके.

सुरक्षा पर उठे सवाल

दिनदहाड़े इस तरह की हाई-प्रोफाइल लूट ने बेंगलुरु में कैश वैन की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं. अधिकारियों के वेश में लुटेरों द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम देना पुलिस के लिए भी चुनौती बन रहा है.

डीसीपी की प्रतिक्रिया

दक्षिण डिविजन के डीसीपी लोकेश जगलासुर ने कहा कि शिकायतकर्ता से आवश्यक जानकारी मिलने तक कोई आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं दी जा सकती. पूरी जानकारी मिलने के बाद मीडिया को विस्तृत अपडेट दिया जाएगा. धैर्य के लिए धन्यवाद.

