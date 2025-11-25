scorecardresearch
 

UP: बहराइच से चीनी नागरिक गिरफ्तार, फोन में मिले कई सेंसिटिव जगहों के फोटो- वीडियो

बहराइच के एक 49 वर्षीय चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के फोन से कई सेंसिटिव जगहों का फोटो-वीडियो मिला है. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है.

बहराइच से चीनी नागरिक गिरफ्तार. (Photo: Representational )
बहराइच से चीनी नागरिक गिरफ्तार. (Photo: Representational )

सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत-नेपाल बॉर्डर पर रुपैडिहा चेकपोस्ट पर एक 49 साल के चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया. एक एजेंसी के मुताबिक SSB अधिकारियों ने बताया कि वह गैर-कानूनी तरीके से भारत में घुसा था और बॉर्डर इलाके की वीडियोग्राफी कर रहा था.

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किया गया चीनी नागरिक पाकिस्तान गया है और उसके पास से पाकिस्तानी, चीनी और नेपाली करेंसी बरामद की गई हैं. SSB की 42वीं बटालियन के कमांडेंट गंगा सिंह उदावत ने बताया कि चीनी नागरिक को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी ने उन्हें बताया कि नेपाल से भारत में घुसने के बाद वह एक सेंसिटिव बॉर्डर इलाके की वीडियोग्राफी कर रहा था.

अधिकारी ने आगे बताया कि गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक की पहचान चीन के हुनान प्रांत के रहने वाले लियू कुंजिंग के रूप में हुई है. उसके पास कथित तौर पर भारत में घुसने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे. साथ ही उसके पास से तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए, और उनमें से एक में भारतीय इलाके में कई सेंसिटिव जगहों के वीडियो थे.

गिरफ्तार चीनी नागिरक के पास से नेपाल का एक मैप भी मिला है. मैप पर सब कुछ इंग्लिश में लिखा था, लेकिन कुनजिंग ने इशारों से बताया कि उसे न तो हिंदी आती है और न ही इंग्लिश. SSB, पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक इंटरप्रेटर की मदद से कुनजिंग से पूछताछ की. कमांडेंट ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि चीनी नागरिक पाकिस्तान भी गया था. हालांकि, उसके पास उस देश का वीज़ा था.

फोन से मिला सेंसिटिव जगहों का वीडियो

कमांडेंट ने कहा कि पाकिस्तान की यात्रा, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के भारत में एंट्री, सेंसिटिव जगहों की वीडियोग्राफी और पूछताछ के दौरान इंग्लिश का "ज्ञान न होने" के कारण उसे सस्पेक्ट माना जा रहा है. जबकि बरामद मैप इंग्लिश में था. उदावत ने बताया कि पकड़े गए चीनी नागरिक को पुलिस को सौंप दिया गया है. पुलिस ने रुपईडीहा थाने में फॉरेनर्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है.

सिक्योरिटी एजेंसियों की शुरुआती जांच में पता चला है कि वह 15 नवंबर को नेपाली टूरिस्ट वीज़ा पर चीन से नेपाल आया था. 22 नवंबर को नेपालगंज (नेपाल का एक शहर) पहुंचने के बाद वह 24 नवंबर को रुपैडिहा बॉर्डर के रास्ते गैर-कानूनी तरीके से भारत में घुस आया.

