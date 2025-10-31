US में हैलोवीन पर बड़ा आतंकी हमला टला... मिशिगन में FBI की कार्रवाई में कई संदिग्ध गिरफ्तार

अमेरिका के मिशिगन राज्य में एफबीआई (FBI) ने एक संभावित आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है, जिसे हैलोवीन वीकेंड पर अंजाम देने की तैयारी थी. एफबीआई निदेशक काश पटेल ने शुक्रवार को पुष्टि की कि इस ऑपरेशन के दौरान कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है.

पटेल ने बताया कि यह कार्रवाई शुक्रवार सुबह की गई, जिसमें संघीय एजेंसियों और स्थानीय पुलिस ने मिलकर हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तत्परता और सतर्कता ने एक बड़े हमले को रोक दिया.

काश पटेल ने अपने बयान में कहा, “आज सुबह एफबीआई ने एक संभावित आतंकी हमले को विफल किया और मिशिगन में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर हैलोवीन वीकेंड पर हिंसक हमले की साजिश रच रहे थे. और जानकारी जल्द साझा की जाएगी.”

उन्होंने आगे कहा, “एफबीआई और सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के उन अधिकारियों को धन्यवाद, जो 24 घंटे देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं और हमारे मिशन होमलैंड की रक्षा को पूरा कर रहे हैं.”

एफबीआई के डेट्रॉइट फील्ड ऑफिस ने भी पुष्टि की है कि एजेंट शुक्रवार सुबह डियरबॉर्न (Dearborn) और इंकस्टर (Inkster) शहरों में कानूनी कार्रवाई में शामिल थे. हालांकि, एजेंसी ने सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि ये अभियान पटेल के बयान से जुड़ा हुआ था या नहीं.

डेट्रॉइट पुलिस प्रवक्ता हॉल ने कहा, “फिलहाल जनता की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है.”

वहीं डियरबॉर्न पुलिस विभाग ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लिखा, “हमें जानकारी मिली है कि एफबीआई ने आज सुबह डियरबॉर्न शहर में ऑपरेशन चलाया है. हम अपने निवासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि समुदाय के लिए कोई खतरा नहीं है.”

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि गिरफ्तार किए गए संदिग्ध कौन हैं और वे किस संगठन या विचारधारा से जुड़े हैं. एफबीआई ने कहा है कि जांच जारी है और जल्द ही अधिक विवरण जारी किए जाएंगे.

---- समाप्त ----