बागपत ट्रिपल मर्डर केस: बवाल करने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, महिलाओं सहित 29 नामजद, 60 अज्ञात पर भी FIR दर्ज

यूपी के बागपत मस्जिद ट्रिपल मर्डर केस में अब पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने इस पूरे बवाल में शामिल लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए महिलाओं समेत 29 नामजद और करीब 60 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है. यह वही लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने शव कब्जे में लेने पहुंची पुलिस टीम पर हमला बोला था और शव ले जाने का विरोध करते हुए हंगामा किया था.

बता दें कि दोघट थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव की मस्जिद में हुए हत्याकांड के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची थी, तो गांव में तनाव फैल गया था. पुलिस जब मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगी, तभी भीड़ ने विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और पुलिस टीम पर हमला किया गया व धक्का-मुक्की की नौबत आ गई थी.

पुलिस ने इस घटना में शामिल 29 लोगों को नामजद किया है, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं. जबकि, करीब 60 अन्य लोगों को अज्ञात आरोपी बनाया गया है. पुलिस अब वीडियो फुटेज, मोबाइल क्लिप और सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों की मदद से बाकी लोगों की पहचान कर रही है.

मालूम हो कि कुछ दिन पहले गांगनौली गांव की मस्जिद में हुए तिहरे हत्याकांड ने पूरे बागपत को हिला दिया था. इस वारदात में मुफ्ती की पत्नी और दो बच्चियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने दो नाबालिग छात्रों को गिरफ्तार कर दावा किया था.

फिलहाल, बागपत पुलिस ने दोघट थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जिन लोगों ने भीड़ बनाकर सरकारी काम में बाधा डाली और पुलिस बल पर हमला किया, उन पर कठोर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. कई लोगों की वीडियो से पहचान की जा चुकी है, और जल्द गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है.

