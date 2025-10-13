'बच्चे कैसे कर सकते हैं तीन लोगों का कत्ल', बागपत ट्रिपल मर्डर के खुलासे पर उठे सवाल, परिजनों ने की CBI जांच की मांग

यूपी के बागपत में मस्जिद के अंदर हुए ट्रिपल मर्डर की कहानी अब पलट गई है. पुलिस भले ही इस जघन्य वारदात का खुलासा कर दो नाबालिग छात्रों को दोषी बता चुकी हो, लेकिन अब मृतका बेगम इसराना के भाई और उनके मुफ्ती पति इब्राहिम के साले ने वीडियो जारी कर पुलिस की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया है.

मृतका के भाई इसरार भी मुफ्ती हैं. उनका आरोप है- 'पुलिस का यह खुलासा पूरी तरह फर्जी है, दो नाबालिग बच्चे बिना किसी सहारे के अपने बलबूते पर इस बेरहमी से तीन लोगों का कत्ल कर ही नहीं सकते.' इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने बच्चों को बुरी तरह पीटकर उनसे गुनाह कबूल करवाया, यहां तक कि उनके सामने भी बच्चों को मारा गया, और जब उन्होंने विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें भगा दिया. मुफ्ती इसरार ने ट्रिपल मर्डर केस की CBI जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो, इस खुलासे से वो संतुष्ट नहीं हैं.

दरअसल, थाना दोघट क्षेत्र के गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद में उस वक्त सनसनी फैल गई थी, जब मुफ्ती इब्राहिम की बेगम इसराना और दो मासूम बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. वारदात तब हुई जब इब्राहिम देवबंद गए थे. चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्या से पहले मस्जिद के CCTV कैमरे बंद कर दिए गए थे.

हालांकि, महज 6 घंटे बाद घटना का खुलासा करते हुए एसपी बागपत सूरज राय ने बताया था कि इस वारदात को मुफ्ती इब्राहिम की पिटाई से नाराज होकर तालीम लेने आने वाले 2 नाबालिग छात्रों ने अंजाम दिया. साथ ही बागपत पुलिस द्वारा X अकाउंट से वायरल बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि तमाम तथ्यों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस द्वारा पिटाई का आरोप गलत है.

जबकि, इसरार द्वारा एक तहरीर भी मुफ्ती इब्राहिम के खिलाफ दी गई जिसके बाद जांच में पाया गया कि घटना के वक्त इब्राहिम देवबंद में थे. महिला के भाई द्वारा अपने जीजा को जेल भिजवाने का प्रयास किया गया.

मुफ्ती इसरार (मृतका का भाई) ने कहा- मेरी बहन और 2 भांजियों की हत्या की गई है. पुलिस ने जो खुलासा किया है उस पर भरोसा नहीं है. 2 नाबालिग बच्चे अपने बलबूते बिना सहारे ऐसी वारदात नहीं कर सकते. बच्चों को पीटा गया और गुनाह कबूल कराया गया. हम CBI जांच चाहते हैं.

वहीं, बागपत पुलिस ने कहा- घटना बालअपचारियों द्वारा की गई है. जिन्हें गिरफ्तार किया गया है. पिटाई करने का आरोप गलत है, जबकि इसरार द्वारा तहरीर के आधार पर जांच कराई गई तो मुफ्ती की लोकेशन देवबंद मिली. इसरार ने अपने जीजा को जेल भेजवाने का प्रयास किया.

