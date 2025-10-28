scorecardresearch
 

बिना हैंडल पकड़े 1714 मीटर बाइक चलाई, भारतीय सेना के जवान का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

बागपत के बिजरौल गांव के सुमित तोमर ने चेन्नई एक्सप्रेस-वे पर बिना हैंडल पकड़े 1714 मीटर तक बाइक चलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. भारतीय सेना में नायक पद पर तैनात सुमित ने स्वीडन के राइडर का 918 मीटर का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और कहा कि यह उपलब्धि उनकी मेहनत और सेना टीम का नतीजा है.

बिना हैंडल पकड़े 1714 मीटर तक दौड़ाई बाइक (Photo: Screengrab)
बिना हैंडल पकड़े 1714 मीटर तक दौड़ाई बाइक (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बिजरौल गांव के सुमित तोमर ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो अब तक केवल रोमांच फिल्मों में देखने को मिलता था. भारतीय सेना में नायक पद पर तैनात सुमित ने चेन्नई एक्सप्रेस-वे पर बिना हैंडल पकड़े बाइक को 1714 मीटर तक दौड़ाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

इस रिकॉर्ड के साथ उन्होंने स्वीडन के एक बाइक राइडर का 918 मीटर का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. सुमित ने बताया कि यह रिकॉर्ड उन्होंने पिछले साल बना लिया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उन्हें आधिकारिक सर्टिफिकेट मिला है.

भारतीय सेना के जवान ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड 

उन्होंने बताया कि इस स्टंट को पूरा करने के लिए उन्होंने डेढ़ साल तक लगातार दिन-रात मेहनत की. यह रिकॉर्ड मेरी मेहनत और मेरी आर्मी टीम की बदौलत है. मैं इसका पूरा श्रेय अपने साथियों और सेना परिवार को देना चाहता हूं. 

चेन्नई एक्सप्रेस-वे पर यह स्टंट सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया गया था. सुमित ने बाइक का एक टायर हवा में उठाकर दोनों हाथ छोड़ दिए और बाइक को लगभग दो किलोमीटर तक संतुलित रखा. इस स्टंट को चारों दिशाओं और हवाई कैमरों से शूट किया गया.

बिना हैंडल पकड़े 1714 मीटर बाइक चलाई 

इसके अलावा सुमित तोमर केवल एक स्टंट राइडर नहीं, बल्कि 1857 की क्रांति के वीर योद्धा बाबा शाहमल के वंशज भी हैं. वे 2018 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और फिलहाल बेंगलुरु में नायक पद पर तैनात हैं. सुमित कहते हैं कि देश सेवा के साथ बाइक स्टंटिंग उनका जुनून है और इस रिकॉर्ड से उन्होंने देश का नाम रोशन किया है.
 

