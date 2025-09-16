'तलाश सहारनपुर में, मगर लाश मिली बागपत की पटरी पर...' वकील के बेटे की रहस्यमयी मौत से सनसनी

उत्तर प्रदेश के बागपत में दो दिनों से लापता एक युवक का शव रेल की पटरी पर मिलने से सनसनी मच गई. दरअसल एक सरकारी वकील नरेंद्र पंवार का बेटा वंश पंवार दो दिन पहले रहस्यमय तरीके से घर से गायब हुआ था. परिवार ने उसकी तलाश शुरू की. बागपत पुलिस की टीमें दिन-रात खाक छानती रही.

आखिर में पुलिस ने टेक्निकल टीम लगाई तो मोबाइल की लोकेशन सहारनपुर में मिली. सहारनपुर की फुटेज भी हाथ लगी. लेकिन जब सच सामने आया तो सब दंग रह गए क्योंकि वंश पंवार का शव अचानक बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के बुढ़पुर रेलवे हाल्ट के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला. जबकि फोन लोकेशन के चलते उसके खोजबीन सहारनपुर में हो रही थी.



मिली जानकारी में चौंकाने वाली बात सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि वंश हाल ही में किसी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुआ था. ठगी से टूटा वंश लगातार तनाव में था और तभी से गुमसुम रहने लगा था. आशंका है कि इसी मानसिक दबाव ने उसे आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया. हालांकि इस मामले में पूरा परिवार चुप्पी साधे है. वंश पंवार बीए का छात्र था. पिता नरेंद्र पंवार लंबे समय से सरकारी वकील के पद पर कार्यरत हैं और बली गांव के मूल निवासी हैं.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ट्रैक पर शव मिलने की सूचना मिली थी जिसकी शिनाख्त वंश के रूप में हुई. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सैंपल उठाए हैं और फिलहाल मामले की हर एंगल से जांच हो रही है.

