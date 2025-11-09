UP: बागपत में 9 साल की बच्ची से रेप का प्रयास, विरोध करने पर दांतों से काटा

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है. यहां 9 साल की मासूम के साथ 35 साल के दरिंदे ने जो किया, वो सुनकर किसी का भी खून खौल जाए. दरिंदे ने पहले बच्ची से अश्लील हरकत की, फिर रेप का प्रयास किया. वहीं जब मासूम ने विरोध किया तो उसके चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर दांतों से काट लिया.

दरअसल पूरा मामला कोतवाली बड़ौत क्षेत्र की एक कॉलोनी का है. यहां की रहने वाली 9 वर्षीय बच्ची को उसकी दादी ने घर से थोड़ी दूरी पर स्थित दुकान से अंडे लेने भेजा था. लेकिन रास्ते में ही 35 वर्षीय शाहरुख नाम का शख्स उसे बहलाकर अपने साथ ले गया. सुनसान जगह पर उसने बच्ची के साथ गंदी हरकत शुरू कर दी. जब मासूम ने डरते-डरते विरोध किया तो शाहरुख ने न केवल अश्लील हरकतें की बल्कि उसके शरीर को दांतों से काट डाला.

बच्ची किसी तरह वहां से भागी और रोती-बिलखती घर पहुंची. जब दादी ने पूछा तो उसने रो-रोकर सारी आपबीती सुना दी. जिससे परिवार के होश उड़ गए. आरोपी समुदाय विशेष का निकला, जिसके बाद मामले ने साम्प्रदायिक रंग भी ले लिया. हिंदू संगठनों ने घटना की निंदा की है. हिंदू संगठन के नेता आलोक शास्त्री ने कहा कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं है, यह जिहादी सोच का घिनौना चेहरा है.

मासूम बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाकर रहेंगे. जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को जिला अस्पताल भेजा, जहां उसका मेडिकल कराया जा रहा है.

