रेप, ब्लैकमेल और अबॉर्शन, लखनऊ में कपड़ा व्यापारी के बेटे पर लगे गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां कपड़ा व्यापारी के बेटे मोनू मौर्या पर एक युवती ने रेप, ब्लैकमेल और जबरन गर्भपात कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता संतकबीरनगर जिले की रहने वाली है और लखनऊ में रहकर उमरिया बाजार स्थित एक गारमेंट्स दुकान में नौकरी करती थी. इसी दुकान के मालिक का बेटा मोनू मौर्या अक्सर दुकान पर आता था. बातचीत के दौरान दोनों की जान-पहचान हुई और धीरे-धीरे मोनू ने युवती को शादी का प्रस्ताव दिया.

और पढ़ें

युवती के इनकार करने पर मोनू ने उसे सैलरी देने के बहाने दुकान पर बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, आरोपी ने उस दौरान वीडियो भी बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी. इसके बाद वह युवती को बार-बार ब्लैकमेल करता रहा और लगातार शारीरिक शोषण करता रहा.

पीड़िता ने बताया कि इस दौरान वह गर्भवती हो गई, तो मोनू ने जबर्दस्ती उसका गर्भपात करा दिया. जब युवती ने इस अत्याचार का विरोध किया, तो आरोपी ने उसकी पिटाई की और मोबाइल फोन तोड़ दिया, ताकि वह सबूत इकट्ठा न कर सके. मानसिक रूप से टूट चुकी पीड़िता ने दिसंबर 2024 में फिनायल पीकर आत्महत्या की कोशिश की थी और करीब एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रही. इसके बाद हिम्मत जुटाकर उसने पुलिस से शिकायत की.

Advertisement

चिनहट थाना प्रभारी दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी मोनू मौर्या, उसके पिता रामजीत मौर्या और चाचा के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल, गर्भपात कराने और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए हैं और सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है.

---- समाप्त ----