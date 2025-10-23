बागपत में दर्दनाक हादसा... भरभराकर गिरी ईंट भट्टे की दीवार, मलबे में दबकर दो मजदूरों की मौत

यूपी में बागपत के गौना गांव में दर्दनाक हादसा हो गया. यहां ईंट भट्टे पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे. उसी समय अचानक ग्रिड दीवार भरभराकर गिर गई. इसके मलबे में दबने से दो मजदूरों की मौत हो गई. वहीं दो लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थानीय लोगों और फायर टीम की मदद से देर रात तक राहत कार्य चलता रहा.
हादसे के समय ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूर ट्रक में ईंट भर रहे थे. ॉप्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दीवार का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिरा और उसके नीचे खड़े मजदूर मलबे में दब गए. चीख-पुकार और अफरातफरी के बीच आसपास के लोग मौके पर दौड़े और मलबा हटाने में जुट गए.
यह भी पढ़ें: आंध्र प्रदेश: कर्नूल में स्कूल की दीवार गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत, 10 छात्र घायल
घटना की जानकारी मिलने के बाद चांदीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. मलबे में दबे चार लोगों को निकाला गया, जिनमें दो की मौत हो चुकी थी. वहीं दो को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए. प्रत्यक्षदर्शी विकल शर्मा ने कहा कि मुनीम और अन्य मजदूर ईंट भर रहे थे, तभी दीवार का हिस्सा गिर गया और चार लोग मलबे में दब गए. दो की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी का इलाज चल रहा है.
भट्टे पर काम कर रहे अन्य मजदूरों में हादसे के बाद दहशत फैल गई. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसकी जांच के लिए टीम मौके पर है. मृतक मजदूरों की पहचान मुनीम और एक अन्य मजदूर के रूप में की गई है. घायल मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, और उनका इलाज चल रहा है.