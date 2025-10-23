scorecardresearch
 

Feedback

बागपत में दर्दनाक हादसा... भरभराकर गिरी ईंट भट्टे की दीवार, मलबे में दबकर दो मजदूरों की मौत

यूपी के बागपत में एक भीषण हादसे ने दो मजदूरों की जान ले ली. ईंट भट्टे पर काम कर रहे चार मजदूर दीवार गिरने से मलबे में दब गए थे. जब ग्रिड दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी थी. इस घटना में दो मजदूरों की हालत गंभीर है. पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है.

Advertisement
X
मलबे में दबकर दो की मौत. (Photo: Screengrab)
मलबे में दबकर दो की मौत. (Photo: Screengrab)

यूपी में बागपत के गौना गांव में दर्दनाक हादसा हो गया. यहां ईंट भट्टे पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे. उसी समय अचानक ग्रिड दीवार भरभराकर गिर गई. इसके मलबे में दबने से दो मजदूरों की मौत हो गई. वहीं दो लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थानीय लोगों और फायर टीम की मदद से देर रात तक राहत कार्य चलता रहा. 

हादसे के समय ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूर ट्रक में ईंट भर रहे थे. ॉप्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दीवार का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिरा और उसके नीचे खड़े मजदूर मलबे में दब गए. चीख-पुकार और अफरातफरी के बीच आसपास के लोग मौके पर दौड़े और मलबा हटाने में जुट गए.

यह भी पढ़ें: आंध्र प्रदेश: कर्नूल में स्कूल की दीवार गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत, 10 छात्र घायल

सम्बंधित ख़बरें

स्कूल की दीवार गिरने से छात्र की मौत 
Eight people died in Delhi due to a wall collapse, caused by heavy rain.
दिल्ली में भारी बारिश का कहर, दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत 
a student died and several others injured after a portion of the sch
कर्नूल में स्कूल की दीवार गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत, 10 छात्र घायल 
झोपड़ी में सो रहे थे छेदीलाल.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
पड़ोसी की दीवार गिरने से 80 वर्षीय बुजुर्ग की दबकर मौत, परिवार में कोहराम 
Heavy rain in Delhi caused a major accident
दिल्ली के वसंत विहार में दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत, जलभराव के कारण हुआ हादसा 

घटना की जानकारी मिलने के बाद चांदीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. मलबे में दबे चार लोगों को निकाला गया, जिनमें दो की मौत हो चुकी थी. वहीं दो को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए. प्रत्यक्षदर्शी विकल शर्मा ने कहा कि मुनीम और अन्य मजदूर ईंट भर रहे थे, तभी दीवार का हिस्सा गिर गया और चार लोग मलबे में दब गए. दो की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी का इलाज चल रहा है.

Advertisement

भट्टे पर काम कर रहे अन्य मजदूरों में हादसे के बाद दहशत फैल गई. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसकी जांच के लिए टीम मौके पर है. मृतक मजदूरों की पहचान मुनीम और एक अन्य मजदूर के रूप में की गई है. घायल मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, और उनका इलाज चल रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement