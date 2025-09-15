आंध्र प्रदेश: कर्नूल में स्कूल की दीवार गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत, 10 छात्र घायल

आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है जहां किर्ति इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में दीवार गिरने से एक मासूम की मौत हो गई और कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा सोमवार सुबह हुआ जब कुछ छात्र स्कूल में देर से पहुंचे थे.

जानकारी के मुताबिक, कवाड़ी स्ट्रीट स्थित किर्ति इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में देर से पहुंचे छात्रों को स्कूल प्रबंधन ने बाहर खड़ा कर दिया था. इस दौरान अचानक स्कूल की दीवार का एक हिस्सा गिर पड़ा. दीवार गिरते ही छात्र उसके नीचे दब गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

स्कूल की दीवार गिरने से छात्र की मौत

इस हादसे में पांच वर्षीय छात्र राकिब की मौके पर ही मौत हो गई. अन्य दस छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. घायल छात्रों का इलाज जारी है.

घटना के बाद स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुंच गए. प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया. पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है.

पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से पूछताछ शुरू की

कर्नूल शहर में इस घटना से लोगों में गुस्सा और दुख का माहौल है. माता-पिता ने स्कूल प्रबंधन से जवाबदेही तय करने की मांग की है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.

