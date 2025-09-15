scorecardresearch
 

Feedback

आंध्र प्रदेश: कर्नूल में स्कूल की दीवार गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत, 10 छात्र घायल

कर्नूल में एक दर्दनाक हादसे में स्कूल की दीवार गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई. 10 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना किर्ति इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, कवाड़ी स्ट्रीट में हुई. प्रबंधन ने देर से आए छात्रों को बाहर खड़ा किया था, तभी दीवार गिर गई. पुलिस और प्रशासन जांच में जुटे हैं.

Advertisement
X
स्कूल की दीवार गिरने से छात्र की मौत, कई घायल (Photo: Screengrab)
स्कूल की दीवार गिरने से छात्र की मौत, कई घायल (Photo: Screengrab)

आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है जहां किर्ति इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में दीवार गिरने से एक मासूम की मौत हो गई और कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा सोमवार सुबह हुआ जब कुछ छात्र स्कूल में देर से पहुंचे थे.

जानकारी के मुताबिक, कवाड़ी स्ट्रीट स्थित किर्ति इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में देर से पहुंचे छात्रों को स्कूल प्रबंधन ने बाहर खड़ा कर दिया था. इस दौरान अचानक स्कूल की दीवार का एक हिस्सा गिर पड़ा. दीवार गिरते ही छात्र उसके नीचे दब गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

स्कूल की दीवार गिरने से छात्र की मौत

सम्बंधित ख़बरें

Goa BITS Pilani student death Autopsy report confirms drugs
गोवा: बिट्स पिलानी कैंपस में छात्र की मौत के मामले में खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग्स की पुष्टि 
terror of street dogs in Muzaffarnagar (Photo: ITG)
यूपी: कुत्ते के काटने से 9वीं के छात्र की मौत, तड़पकर तोड़ा दम, इलाके में स्ट्रीट डॉग का खौफ 
छात्र की मौत से परिजनों में मचा कोहराम. (Photo: Saurabh kumar/ITG)
बेगूसराय में हादसा: झंडा खोलने के दौरान लोहे का पाइप बिजली की तार पर गिरा, एक छात्र की मौत, दो झुलसे  
Muzaffarnagar dog bite
आवारा कुत्ते के काटने से छात्र की मौत 
Tragic accident in Indore, student dies.
इंदौर: स्कूटी-कार टक्कर में छात्र की मौत, बहन गंभीर रूप से घायल 

इस हादसे में पांच वर्षीय छात्र राकिब की मौके पर ही मौत हो गई. अन्य दस छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. घायल छात्रों का इलाज जारी है.

घटना के बाद स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुंच गए. प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया. पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है.

Advertisement

पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से पूछताछ शुरू की

कर्नूल शहर में इस घटना से लोगों में गुस्सा और दुख का माहौल है. माता-पिता ने स्कूल प्रबंधन से जवाबदेही तय करने की मांग की है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement