अफसरों को भाकियू नेता की धमकी, पत्नी की मौत पर इंसाफ न मिलने से फूटा गुस्सा

बागपत में भाकियू के एनसीआर महासचिव प्रदीप धामा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे पत्नी की मौत के मामले में इंसाफ न मिलने पर प्रशासन पर नाराजगी जताते दिख रहे हैं. सांप के काटने के बाद जिला अस्पताल में इलाज के दौरान पत्नी की मौत हुई थी. परिजनों ने इंजेक्शन की ओवरडोज का आरोप लगाया है, लेकिन डेढ़ महीने बाद भी कार्रवाई नहीं हुई.

भाकियू के एनसीआर महासचिव प्रदीप धामा (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के बागपत से सिस्टम को झकझोर देने वाला एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में भारतीय किसान यूनियन के एनसीआर महासचिव प्रदीप धामा प्रशासनिक अधिकारियों के सामने इंसाफ की मांग करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में उनका दर्द और गुस्सा साफ दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि अगर यह उनका निजी मामला न होता तो वे अस्पताल में आग लगा देते और पूरा जिला हिला देते.

मामला करीब डेढ़ महीने पुराना है. प्रदीप धामा की पत्नी को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उन्हें बागपत जिला अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने इंजेक्शन की ओवरडोज दे दी, जिससे हालत बिगड़ गई और जान चली गई.

प्रदीप धामा प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी

इस घटना के बाद परिजनों ने जांच और कार्रवाई की मांग की, लेकिन इतने समय बाद भी न तो कोई ठोस जांच रिपोर्ट सामने आई और न ही किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई. इसी वजह से प्रदीप धामा और उनका परिवार इंसाफ को तरसता रहा.

बताया जा रहा है कि जब प्रशासनिक अधिकारियों और किसान संगठनों के बीच वार्ता चल रही थी, तभी प्रदीप धामा अचानक खड़े हुए और अधिकारियों से सीधे सवाल पूछने लगे. उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि अगर यह उनका मामला न होता तो वे अब तक जिला हिला देते. इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

वीडियो सामने आने के बाद कुछ भाकियू नेताओं ने धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. किसान संगठन का कहना है कि जब एक बड़े संगठन के नेता को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम आदमी की हालत क्या होगी.

---- समाप्त ----
