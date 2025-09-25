'बड़कू मुझे पता है तुम्हारी क्या मजबूरी है...' राजा भैया के बेटे शिवराज को मां भानवी का जवाब

यूपी के कद्दावर नेता राजा भैया के घर का पारिवारिक विवाद अब खुले मंच पर सबके सामने आ चुका है. पहले जहां राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चली आ रही लड़ाई में बेटा भी शामिल हो गया है. बेटे शिवराज प्रताप सिंह और मां भानवी सिंह के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. बेटे के आरोपों पर मां ने पलटवार किया है.

एक्स पर भावनी सिंह ने एक पोस्ट लिखा

'प्रिय बेटा बड़कू,

नवरात्रि का अवसर है . घर घर में आरती हो रही है “पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता “ . मुझे यह भरोसा नहीं हो रहा है कि वाकई में मेरा कोई बेटा “कपूत” भी हो सकता है. मुझे मजबूरी में वह वीडियो जारी करना पड़ रहा है जिसमें मुझे पीटने का सच तुम्हारे नाना और मेरे पिता जी बयान कर रहे हैं. मेरी वही बहन जिसके साथ तुम्हारे पिता जी और मेरे पति रघुराज सिंह ने अवैध संबंध बनाये और उसका जीवन बर्बाद किया और मेरा भी जीवन बर्बाद किया. वही बहन मुझे जब पीट रही थी तो मैंने उसका प्रतिकार किया. खैर सभी को पता चल जाएगा यह सच भी . अभी कई और वीडियो हैं जिसमे तुम्हारे पिता श्री के बारे में तुम्हारे बाबा बड़े महाराज और दादी जी बहुत कुछ कह रही हैं. उन्होंने इनके कृत्यों से ही आजिज आकर यहाँ तक कहा कि वे उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करें. यह सब कुछ मैं पब्लिक डोमेन में एक के बाद एक जरूर डालूँगी . . तुम्हें सारा सच पता है. तुम भी मेरे साथ सड़क पर जाने को मजबूर किए गए थे. रात में मुझे तुम सभी बच्चों के साथ घर से बाहर सोना पड़ा था.

मुझे उम्मीद है तुम्हें सद्बुद्धि भी आएगी और सोचोगे कि तुम्हारी माँ के साथ क्या किया गया था और माँ ने कितनी प्रताड़ना एक व्यक्ति की अय्याशी और आपराधिक प्रवृत्ति की वजह से झेली है. किस मजबूरी में माँ ने मुँह खोला. फिर भी तुम बेटा अपने करियर के लिए और सुख सुविधाओं के लिए जो भी कर रहे हो उससे मुझे एतराज नहीं. मैं चाहती हूँ दुनिया की सारी ख़ुशी तुम्हें मिले. बस तुम्हें दुनिया मेरा नालायक बेटा न कहे.

सारे साक्ष्य एक के बाद एक मिलेंगे. फ़िलहाल वह सच जो तुमने किसी दबाव में आधा बताया , आधा छिपाया और जितना बताया वह भी झूठ . एक बार देखो और फिर हो सके तो एक बार और लिखना . बेटा मैं मजबूर हूँ ! जवाब तो देना ही पड़ेगा. और हाँ अंत में फिर दोहरा रही हूँ मेरे चरित्र हनन से कुछ नहीं होगा यह जाँच एजेंसियों को बताना ही होगा कि इतने अवैध हथियारों का जखीरा कहाँ से आया और क्या कोई इसके पीछे आपराधिक गठजोड़ है. क्या कोई बड़ा अंतर्राज्यीय या अंतरराष्ट्रीय गिरोह से इसका संबंध है. मार पिटाई के मैनिपुलेटेड वीडियो तुम्हारे पापा की मदद नहीं कर पायेंगे. क्योंकि उनका अपराध बहुत बड़ा है और लोगों की सुरक्षा के लिए उनका कृत्य बहुत खतरनाक भी है.

तुम्हारी माँ'

बेटे ने यह आरोप लगाए थे

अपने पोस्ट में शिवराज प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी मां ने कई वर्षों से अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों के लिए गैरकानूनी और हिंसक कदम उठाए हैं. शिवराज प्रताप सिंह X पर लिखा, 'मैंने पहले ही कहा था कि आशा करता हूं कि इस विषय में दोबारा पोस्ट न करना पड़े, लेकिन जब बेहूदगी की सारी हदें पार हो जायें तो जवाब देना बनता है. जन सामान्य और सोशल मीडिया पर लोग इन्हें गाली दे ही रहे हैं. इन्हें सिर्फ पेड ‘ट्रोल सेना’ का भरोसा है. उन्होंने कोर्ट के घटनाक्रम का हवाला देते हुए कहा कि भानवी सिंह अक्सर अपनी छीछालेदर के लिए जानी जाती हैं. कई बार माननीय न्यायधीश को इनके वकील को फटकार लगानी पड़ी और कहना पड़ा कि 'अपनी क्लाइंट को चुप कराइये, अदालत में कैसा व्यवहार किया जाता है व कोर्ट में बोलने की तमीज़ सिखाइये.' शिवराज प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि अदालत में दिए गए दस्तावेज और बयान भी दर्शाते हैं कि उनकी मां सुधरने के बजाय और अधिक कुंठित हो गई हैं.

