बैड टच, वॉशरूम जाते समय पीछा... लखनऊ के स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, मैथ्स टीचर पर आरोप

Lucknow News: ठाकुरगंज इलाके में एक निजी स्कूल के टीचर को हिरासत में लिया गया है. उसपर 13 साल की नाबालिग छात्रा से पिछले 15 दिनों से छेड़छाड़ करने का आरोप है.

पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर आरोपी टीचर को पकड़ा (Photo: Representational )
पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर आरोपी टीचर को पकड़ा (Photo: Representational )

लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक निजी स्कूल के टीचर को हिरासत में लिया गया है. उसपर 13 साल की नाबालिग छात्रा से पिछले 15 दिनों से छेड़छाड़ करने का आरोप है. छात्रा के पिता ने स्थानीय थाने में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की.  

इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि मामले में जांच-पड़ताल चल रही है. आरोपी टीचर का नाम मोहित मिश्रा है. नाबालिग छात्रा के पिता ने उसपर बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. एफआईआर दर्ज कर ली गई है. 

छात्रा के पिता के मुताबिक, जब वह गुरुवार को अपनी बेटी को लेने स्कूल गए, तो उनकी बेटी काफी देर तक बाहर नहीं आई. स्कूल प्रबंधन से पूछताछ करने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. 

जब वह खुद बेटी को खोजने अंदर गए, तो उनकी बेटी रोते हुए बाहर आई और उसने अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया. छात्रा ने अपने पिता को बताया कि स्कूल का मैथ्स टीचर मोहित मिश्रा पिछले 15 दिनों से उसे परेशान कर रहा था. वह उसके वॉशरूम जाने पर उसका पीछा करता था और उसे गलत तरीके से छूता था.  

यह भी पढ़ें: मजदूरी कर पति ने कराई कोचिंग, खर्च के लिए ससुर ने बेच दी फसल...महिला ने सरकारी टीचर बनते ही छोड़ दिया साथ

पीड़ित छात्रा के पिता ने जब इस बारे में प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने टीचर को स्कूल में ही छिपा दिया और एक टीचर से बेटी को डराया-धमकाया. हालांकि, अब आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. 

बताया जा रहा है कि पीड़िता कक्षा 7 की छात्रा है. डर और शर्म के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बताई. लेकिन बीते गुरुवार को छात्रा खुद को रोक नहीं सकी और अपने पिता से आपबीती साझा कर दी. पुलिस का कहना है कि यदि मामले में स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा. 

---- समाप्त ----
