scorecardresearch
 

Feedback

Azamgarh: शराब के नशे में जमीन पर गिरे दोस्त के चेहरे पर किया पेशाब, वीडियो वायरल होते ही हुआ गिरफ्तार

आजमगढ़ में युवक साहिल कुमार ने शराब के नशे में अपने दोस्त सुनील कुमार के चेहरे पर पेशाब किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ. पुलिस ने संज्ञान लेकर तत्काल साहिल को गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया. यह घटना रैदोपुर इलाके की है.

Advertisement
X
आजमगढ़ में दोस्त के चेहरे पर दोस्त ने किया पेशाब (Photo- Screengrab)
आजमगढ़ में दोस्त के चेहरे पर दोस्त ने किया पेशाब (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सोशल मीडिया पर एक बेहद शर्मनाक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. वीडियो में एक युवक अपने ही दोस्त के चेहरे पर पेशाब करता नजर आ रहा था. पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच शुरू की, जिसमें दोनों के दोस्त और पड़ोसी होने की बात सामने आई. आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है. 

नशे में की अमानवीय हरकत

पुलिस की जांच में पता चला कि वीडियो में अमर्यादित हरकत करने वाला व्यक्ति साहिल कुमार (पुत्र लालचंद) है. वह रैदोपुर का निवासी है. उसने अपने पड़ोसी और मित्र सुनील कुमार के साथ यह घिनौनी हरकत की थी. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि घटना के वक्त दोनों व्यक्ति शराब के नशे में थे. 15 सेकंड का यह वीडियो वायरल होते ही जिले में हड़कंप मच गया और लोगों ने आरोपी के इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा की. 

सम्बंधित ख़बरें

court verdict family 6 members life imprisonment
कैदी की साजिश और लाखों की ठगी... ऐसे नप गए आजमगढ़ के जिला जेल अधीक्षक 
सड़क हादसे में दो लोगों की मौत. (Photo: Representational )
आजमगढ़: कार ने बाइक सवार दो लोगों को मारी टक्कर, दोनों की हुई मौत 
BJP workers clashed in front of the police in Azamgarh (Photo- Screengrab)
मंत्री के कार्यक्रम में भिड़े BJP युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, मंच से कोतवाली तक हुई मारपीट  
Durvasa Rishi Ashram in Azamgarh to be Developed under Chief Minister Tourism Development Scheme
आजमगढ़ में दुर्वासा ऋषि आश्रम का होगा कायाकल्प, पर्यटकों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं 
azamgarh mosque saudi flag incident
आजमगढ़ में मस्जिद पर फहराया सऊदी का झंडा, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, एक गिरफ्तार 

सीओ सिटी आजमगढ़ शुभम तोड़ी के अनुसार, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की. थाना कोतवाली पुलिस ने तत्काल धारा 296, 352, 355, 270 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया. आरोपी साहिल को तुरंत गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया. साहिल कथित तौर पर एक बैंककर्मी है, जो अपने दोस्त पर पेशाब करने की शर्मनाक हरकत कर रहा था. 

Advertisement

आपत्तिजनक वीडियो पर सख्त चेतावनी

इस घटना के बाद पुलिस ने आमजन से सख्त अपील की है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की अमर्यादित या आपत्तिजनक गतिविधि करने अथवा उसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से बचे. पुलिस ने साफ किया है कि ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि समाज में शांति और नैतिकता बनी रहे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement