Azamgarh: शराब के नशे में जमीन पर गिरे दोस्त के चेहरे पर किया पेशाब, वीडियो वायरल होते ही हुआ गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सोशल मीडिया पर एक बेहद शर्मनाक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. वीडियो में एक युवक अपने ही दोस्त के चेहरे पर पेशाब करता नजर आ रहा था. पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच शुरू की, जिसमें दोनों के दोस्त और पड़ोसी होने की बात सामने आई. आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.

नशे में की अमानवीय हरकत

पुलिस की जांच में पता चला कि वीडियो में अमर्यादित हरकत करने वाला व्यक्ति साहिल कुमार (पुत्र लालचंद) है. वह रैदोपुर का निवासी है. उसने अपने पड़ोसी और मित्र सुनील कुमार के साथ यह घिनौनी हरकत की थी. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि घटना के वक्त दोनों व्यक्ति शराब के नशे में थे. 15 सेकंड का यह वीडियो वायरल होते ही जिले में हड़कंप मच गया और लोगों ने आरोपी के इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा की.

सीओ सिटी आजमगढ़ शुभम तोड़ी के अनुसार, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की. थाना कोतवाली पुलिस ने तत्काल धारा 296, 352, 355, 270 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया. आरोपी साहिल को तुरंत गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया. साहिल कथित तौर पर एक बैंककर्मी है, जो अपने दोस्त पर पेशाब करने की शर्मनाक हरकत कर रहा था.

आपत्तिजनक वीडियो पर सख्त चेतावनी

इस घटना के बाद पुलिस ने आमजन से सख्त अपील की है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की अमर्यादित या आपत्तिजनक गतिविधि करने अथवा उसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से बचे. पुलिस ने साफ किया है कि ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि समाज में शांति और नैतिकता बनी रहे.

