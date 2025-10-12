scorecardresearch
 

आजमगढ़: कार ने बाइक सवार दो लोगों को मारी टक्कर, दोनों की हुई मौत

आजमगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां कार ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी. जिससे दोनों की मौत हो गई. बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद आरोपी कार लेकर फरार हो गया.

सड़क हादसे में दो लोगों की मौत. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी. जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि बाइक सवार मौके से फरार हो गया. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार सवार की तलाश शुरू कर दी है. वहीं, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

यह भी पढ़ें: कोई आगरा से इलाज के लिए आया था, तो कोई एक्सीडेंट से बचकर... लेकिन जयपुर अस्पताल फायर में चली गई जान

पुलिस ने रविवार को बताया कि तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान खानकाह बहरामपुर इलाके के निवासी रमेश (25) और जुगनू (28) के रूप में हुई है. शनिवार रात लाटघाट बाजार में लगे मेले से दोनों लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ.

यह भी पढ़ें: एक्सीडेंट के बाद लाइफ सपोर्ट पर था बच्चा, पुलिस ने ऐसे पूरी की उसकी अंतिम इच्छा

पुलिस ने बताया कि कार चालक मौके से फरार हो गया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए कार सवार की तलाश शुरू कर दी गई है. 

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार स्पीड में थी. जिससे बाइक सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर मारने के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया. 

