'पत्ता-पत्ता हाल हमारा जाने...', जेल से बाहर आकर बोले आजम खान, BSP में जाने की अटकलों का भी दिया जवाब

उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से चर्चा में रहे समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान को मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया. लगभग दो साल बाद मिली इस राहत पर उनके समर्थकों और परिवार में खुशी का माहौल देखा गया. रिहाई के बाद आजम खान ने कहा, "पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा हाल हमारा जाने है." बीएसपी जॉइन करने के सवाल पर उन्होंने आगे कहा कि अभी वे इलाज कराएंगे, सेहत पर ध्यान देंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे.
जेल से बाहर निकलते समय उनके बेटे अब्दुल्ला और अदीब साथ मौजूद थे. आजम खान दो गाड़ियों के काफिले के साथ रामपुर के लिए रवाना हुए. जेल परिसर और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. उन्हें जेल के साइड गेट से बाहर निकाला गया.
इस बीच, बहुजन समाज पार्टी (BSP) में शामिल होने की अटकलों को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने खारिज करते हुए कहा कि "आजम साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे.
आजम दूसरी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर क्या बोले शिवपाल यादव?
शिवपाल यादव ने कहा कि उनके किसी दूसरी पार्टी में जाने की बातें सिर्फ अफवाह हैं." शिवपाल ने यह भी कहा कि आजम ख़ान के खिलाफ सैकड़ों फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए और पार्टी उनके साथ खड़ी है. सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने भी कहा कि आजम खान जैसे कद्दावर नेता के पार्टी छोड़ने की खबरें निराधार हैं.
न्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी- आकाश सक्सेना
दूसरी ओर, भाजपा ने इस पर प्रतिक्रिया दी. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा कि चाहे आजम खान सपा में रहें या बसपा में जाएं, 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा की हार तय है. वहीं, भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि उन्होंने आजम खान के खिलाफ कई केस दर्ज किए हैं और न्याय के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी.
आजम खान की रिहाई पर क्या बोले अखिलेश यादव?
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि आजम खान की रिहाई उन सभी के लिए राहत और खुशी की बात है जो इंसाफ में विश्वास रखते हैं. उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमे करने वालों को सबक मिल गया है कि हर झूठ और साजिश की एक मियाद होती है. अखिलेश ने भरोसा जताया कि आजम खान फिर से उपेक्षित और पीड़ित वर्ग की आवाज बनेंगे और समाजवादी मूल्यों के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे.