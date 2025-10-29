scorecardresearch
 

राम मंदिर का काम पूरा, शिखर पर कलश और ध्वजदंड स्थापित... अब PM मोदी फहराएंगे 'सूर्य ध्वज'

राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि मंदिर के शिखर पर जल्द ही 22 फीट ऊंचा ‘सूर्य ध्वज’ फहराया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर निर्माण पूर्ण होने पर सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई दी है.

नवनिर्मित राम मंदिर का भव्य नज़ारा (Photo: incredibleindia.gov.in)
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि मंदिर के सभी मुख्य निर्माण और श्रद्धालुओं से जुड़ी सुविधाओं का कार्य पूरा हो चुका है. अब केवल वे कार्य शेष हैं जिनका सीधा संबंध दर्शन व्यवस्था से नहीं है.

चंपत राय ने बताया कि मंदिर के शिखर पर कलश और ध्वजदंड स्थापित किए जा चुके हैं. परकोटा क्षेत्र के भीतर स्थापित अन्य मंदिरों में भी ध्वजदंड और कलश की स्थापना पूरी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि मुख्य मंदिर, परिक्रमा पथ, शेषावतार मंदिर और सप्त मंडप सहित सभी निर्माण अब पूर्णता की ओर हैं.

L&T द्वारा सड़कों और पत्थर की फ्लोरिंग का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है, जबकि GMR 10 एकड़ में फैले पंचवटी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और हरियाली के कार्य को तेजी से आगे बढ़ा रही है. चंपत राय ने यह भी बताया कि ट्रस्ट कार्यालय, अतिथि गृह, सभागार और लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी चारदीवारी जैसे कार्य अब अंतिम चरण में हैं.

22 फीट ऊंचा ‘सूर्य ध्वज’ फहराया जाएगा

वहीं, कार्य समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने घोषणा की कि जल्द ही मंदिर के शिखर पर सूर्य चिन्ह वाला 22 फीट ऊंचा ‘सूर्य ध्वज’ फहराया जाएगा. मिश्रा ने कहा, "यह ध्वज भारत की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक गौरव का प्रतीक होगा. सूर्य का चिन्ह भगवान श्रीराम के सूर्यवंशी वंश को दर्शाएगा, जबकि कोबेदार वृक्ष की आकृति शक्ति, स्थायित्व और जीवन के चक्र का प्रतीक मानी जाएगी.

पीएम मोदी फहराएंगे 'सूर्य ध्वज'

यह ध्वज पूरी तरह वैदिक और पारंपरिक विधियों से तैयार किया गया है, जिसकी लंबाई 22 फीट, चौड़ाई 11 फीट और वजन लगभग 11 किलो होगा. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस ऐतिहासिक ध्वज को फहराने की रस्सी खींचेंगे. यह क्षण देश की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक बनेगा जब भारत का नेतृत्व भगवान राम के धाम में श्रद्धा के साथ झुकेगा.

CM योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी X पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को बधाई देते हुए लिखा, "यह हर रामभक्त के लिए आस्था और गर्व का क्षण है." अयोध्या इस समय फिर से आस्था, संस्कृति और एकता का केंद्र बन चुकी है. मंदिर की पूर्णता और ध्वजारोहण समारोह भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है.

---- समाप्त ----
