कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए अयोध्या के 8 श्रद्धालु नेपाल बॉर्डर पर फंसे, सांसद ने PM को लिखा पत्र

कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौट रहे अयोध्या के आठ श्रद्धालु नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित हिल्सा बॉर्डर पर फंस गए हैं. प्रतिकूल मौसम और खराब परिवहन व्यवस्था के कारण वे भारत नहीं लौट पा रहे हैं.

इस स्थिति को देखते हुए गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

उन्होंने कहा कि नेपाल में फंसे श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए. साथ ही संबंधित मंत्रालयों और अधिकारियों को निर्देशित करने का भी आग्रह किया है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे व्यक्तिगत रूप से गृह मंत्रालय से बात कर राहत सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे.

परिवारों में चिंता का माहौल

गोसाईगंज निवासी रमाकांत यादव के भाई रविकांत यादव भी फंसे हुए श्रद्धालुओं में शामिल हैं. परिजनों का कहना है कि घर में चिंता और बेचैनी का माहौल है. परिवारों को उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द उनके प्रियजनों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाएगी.

सरकार की नजर हालात पर

कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटते समय खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ यात्रियों की सबसे बड़ी चुनौती बन रही हैं. ऐसे में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए कदम श्रद्धालुओं और उनके परिवारों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकते हैं. इस मामले में आगे की कार्रवाई और श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है .

