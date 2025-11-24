'न्यौता नहीं मिला तो नंगे पांव जाऊंगा...' राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर बोले अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद

अयोध्या में मंगलवार को होने वाले धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन स्थानीय सांसद और सपा नेता अवधेश प्रसाद को अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है. इस पर सांसद काफी आहत नजर आए.

आज तक से खास बातचीत में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि वह बिना नहाए, बिना कुछ खाए निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सिर्फ ट्रस्ट के सदस्यों को ही पता है कि किसे बुलाया जा रहा है और किसे नहीं, जबकि स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिल रहा है.

उन्होंने आयोजकों पर नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए कहा, "जो लोग कह रहे हैं कि इस बार वंचितों को, दलितों को इस धर्म ध्वज के कार्यक्रम में बुलाया जाएगा, तो मैं क्या हूँ? मैं भी वंचित दलित समाज से, पासी बिरादरी से आता हूँ, लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है."

2-3 दिन बाद नंगे पांव जाऊंगा

निमंत्रण न मिलने पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वह इसी उम्मीद में घर के बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कार्ड देने वाले आकर लौट न जाएं. उन्होंने कहा, "अगर निमंत्रण नहीं मिलता है तो मैं दो-तीन दिन बाद पैदल नंगे पैर रामलला के दर्शन करने जाऊंगा."

अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह कष्ट इस बात का है कि प्रभु श्रीराम की जनता को नहीं बुलाया जा रहा, जबकि वह खुद यहां के सांसद, जन्मभूमि और कर्मभूमि वाले व्यक्ति हैं.

पीएम मोदी के आगमन पर बधाई देते हुए भी अवधेश प्रसाद ने स्थानीय मुद्दों को उठाया. उन्होंने कहा, "मैं बधाई देता हूं और गर्मजोशी से उनका स्वागत करता हूँ. मुझे उम्मीद है कि उनके आगमन से जिन लोगों के घर यहाँ उजड़े हैं, उनका पुनर्वास होगा."

