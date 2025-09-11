कैलाश मानसरोवर से दर्शन कर लौट रहे अयोध्या के 8 श्रद्धालु नेपाल में फंसे, विधायक-सांसद ने सरकार से मांगी मदद

कैलाश मानसरोवर से दर्शन कर लौटते समय नेपाल-चीन सीमा पर स्थित हिल्सा बॉर्डर (नेपाल) में अयोध्या के आठ श्रद्धालु फंसे हुए हैं. नेपाल में जारी बवाल के कारण वे भारत लौटने में असमर्थ हैं. इस स्थिति को देखते हुए गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. अयोध्या के सांसद ने संज्ञान लिया है.

विधायक अभय सिंह ने अपने पत्र में भारत सरकार से अपील की है कि नेपाल में फंसे इन श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से भारत लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. उन्होंने संबंधित मंत्रालयों और अधिकारियों को निर्देशित करने की भी मांग की है.

वहीं, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है. सांसद ने भरोसा दिलाया कि वे खुद गृह मंत्रालय से बातचीत कर श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी के प्रयास करेंगे.

परिजनों में चिंता घर पर पसरा सन्नाटा

गोसाईगंज निवासी कुछ लोग नेपाल बॉर्डर पर फंसे हुए हैं. इन सभी का परिवार बेहद चिंतित है. उन्होंने कहा हमारी एक ही आस है कि सरकार जल्द से जल्द उन्हें भारत वापस लाए. परिवार की रातें अब बेचैनी में कट रही हैं.



स्थिति पर सरकार की नजर

कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटते समय अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर खराब मौसम और परिवहन संबंधी समस्याएं यात्रियों के फंसे रहने का प्रमुख कारण बन रही हैं. ऐसे में जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया यह प्रयास श्रद्धालुओं और उनके परिजनों के लिए राहत की किरण बन सकता है. इस मामले में आगे की कार्रवाई और श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है.

