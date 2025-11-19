अयोध्या में मस्जिदों की तलाशी लेने और CCTV लगाने की मांग, BJP नेता ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी

दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके और 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से पहले एक BJP नेता ने यहां की मस्जिदों की रेगुलर तलाशी लेने और आने वालों की डिटेल्स रिकॉर्ड करने की मांग उठाई है.
BJP प्रवक्ता रजनीश सिंह ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर शहर के सभी मदरसों और जुमे की नमाज को तुरंत बंद करने की मांग की है.
18 नवंबर को लिखे अपने लेटर में BJP नेता ने मांग की कि समय-समय पर मस्जिदों की तलाशी ली जाए और वहां आने वाले लोगों की डिटेल्स रिकॉर्ड की जाएं.
उन्होंने मांग की है कि सभी मस्जिदों में CCTV कैमरे होने चाहिए, जिनका एक्सेस लोकल पुलिस स्टेशन के साथ शेयर किया जाना चाहिए.
रजनीश सिंह ने आरोपों में कहा कि आतंकवादी तत्व छिपकर काम कर रहे हैं और धार्मिक जगहों की आड़ लेकर अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं.
उधर, यूपी के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना और मौलवियों संचालकों की जांच अब ATS के जिम्मे सौंपी गई है. मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवी और मौलानाओं की विस्तृत जानकारी एटीएस ने मांगी है.
सभी पढ़ने वाले छात्रों मौलवी–मौलानाओं का पूरा ब्यौरा एटीएस कार्यालय को जमा करना होगा. इसमें मोबाइल नंबर, आधार कार्ड विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं.
दिल्ली ब्लास्ट के बाद मदरसों में भी एटीएस अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है, जिसमें जानकारी सभी मदरसों को सरकार को देनी होगी.