scorecardresearch
 

Feedback

UP: औरैया में कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या की, शराब के पैसे को लेकर हुआ था विवाद

औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र में एक बेटे ने शराब के पैसों के विवाद में अपने पिता को पत्थर से मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी बेटे को एक घंटे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस घटना के बाद गांव में आरोपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है.

Advertisement
X
बेटे ने किया पिता का मर्डर (Photo: Representational)
बेटे ने किया पिता का मर्डर (Photo: Representational)

औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र के बख्तावरपुर गांव में बेटे ने शराब के पैसों को लेकर विवाद के बाद अपने पिता की हत्या कर दी. यह घटना बीती रात लगभग ढाई बजे की है.

पुलिस के अनुसार, 28 वर्षीय साहब लाल उर्फ कौवा का अपने पिता गंगा सिंह से शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर झगड़ा हुआ था. पिता ने पैसे देने से मना कर दिया. इससे नाराज होकर आरोपी ने देर रात छत पर सो रहे पिता के सिर पर पत्थर के टुकड़े से जोरदार वार कर दिया. 

बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट 

सम्बंधित ख़बरें

बेटे ने किया पिता का कत्ल (Photo: Screengrab)
सूरत: नाबालिग बेटे ने की पिता की हत्या, दो दिनों में तीन मर्डर से डरे इलाके के लोग 
अवैध संबंध को लेकर हुआ था विवाद. (Photo: Representational)
नाबालिग बेटे ने छूरी मारकर पिता की हत्या, अवैध संबंध पर हुआ था विवाद 
पैसों के विवाद में बेटों ने की पिता की हत्या
पैसों के विवाद में पिता की हत्या, अंतिम संस्कार की भी कर ली तैयारी... पुलिस पहुंची तो शव छोड़कर भागे बेटे 
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
संपत्ति के लिए इकलौते बेटे ने की पिता की हत्या, दो गिरफ्तार, एक फरार 
पुलिस गिरफ्त में आरोपी
वकील ने प्रेमिका के पिता की हत्या के लिए दी थी सुपारी, शूटर्स ने गलत आदमी को भून डाला 

गंभीर रूप से घायल गंगा सिंह को परिजन इलाज के लिए चिचौली मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया.

पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महज एक घंटे के भीतर ही आरोपी साहब लाल को बख्तावरपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पत्थर का आधा टुकड़ा भी बरामद कर लिया.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार 

क्षेत्राधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी का पिता से पैसों को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका था. फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है. घटना से पूरे गांव में सनसनी है और लोग हैरान हैं कि जिस बेटे को पिता ने पाल-पोसकर बड़ा किया, उसने उसी की जान ले ली.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement