UP: औरैया में कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या की, शराब के पैसे को लेकर हुआ था विवाद

औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र के बख्तावरपुर गांव में बेटे ने शराब के पैसों को लेकर विवाद के बाद अपने पिता की हत्या कर दी. यह घटना बीती रात लगभग ढाई बजे की है.

पुलिस के अनुसार, 28 वर्षीय साहब लाल उर्फ कौवा का अपने पिता गंगा सिंह से शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर झगड़ा हुआ था. पिता ने पैसे देने से मना कर दिया. इससे नाराज होकर आरोपी ने देर रात छत पर सो रहे पिता के सिर पर पत्थर के टुकड़े से जोरदार वार कर दिया.

बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट

गंभीर रूप से घायल गंगा सिंह को परिजन इलाज के लिए चिचौली मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया.

पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महज एक घंटे के भीतर ही आरोपी साहब लाल को बख्तावरपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पत्थर का आधा टुकड़ा भी बरामद कर लिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

क्षेत्राधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी का पिता से पैसों को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका था. फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है. घटना से पूरे गांव में सनसनी है और लोग हैरान हैं कि जिस बेटे को पिता ने पाल-पोसकर बड़ा किया, उसने उसी की जान ले ली.

