औरैया: SDM की टेबल पर शख्स ने रखा लिफाफा, अधिकारी ने धीरे से उसे जेब में डाल लिया! वायरल वीडियो पर डीएम ने लिया एक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने तत्काल प्रभाव से औरैया सदर के उपजिलाधिकारी राकेश कुमार को जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है. उनकी जगह अजय आनंद वर्मा को औरैया सदर का नया एसडीएम बनाया गया है.

औरैया SDM का लिफाफा लेते हुए वीडियो वायरल (Photo: ITG)
यूपी के औरैया के सदर उपजिलाधिकारी राकेश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि एसडीएम अपने ऑफिस में बैठे हैं और मोबाइल चला रहे हैं, तभी एक व्यक्ति उठकर उनकी टेबल की रैक में एक लिफाफा रखता है. लिफाफा रखने के बाद वह व्यक्ति हाथ जोड़कर चला जाता है, जिसके बाद एसडीएम राकेश कुमार उस लिफाफे को निकालकर अपनी जेब में रखते हुए नजर आ रहे हैं. फिलहाल, इस घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने तुरंत कार्रवाई की है. 

एसडीएम को हटाया गया, जांच शुरू

वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने तत्काल प्रभाव से औरैया सदर के उपजिलाधिकारी राकेश कुमार को जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है. उनकी जगह अजय आनंद वर्मा को औरैया सदर का नया एसडीएम बनाया गया है. जिलाधिकारी ने इस वीडियो को गंभीरता से लेते हुए अपर जिलाधिकारी अविनाश चंद्र को मामले की जांच सौंपी है. अपर जिलाधिकारी ने बताया कि वीडियो की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

जांच के घेरे में वीडियो और लिफाफा

यह वीडियो एसडीएम के ही सरकारी ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे का बताया जा रहा है. अब यह जांच का विषय है कि यह वीडियो किसने और क्यों वायरल किया. इसके अलावा, लिफाफे के अंदर क्या था, यह भी एक बड़ा सवाल है. प्रशासन इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं. जिलाधिकारी ने कहा है कि लिफाफे का राज और सरकारी ऑफिस के वीडियो को वायरल करने वाले का पता जल्द ही लगा लिया जाएगा. देखें वीडियो- 

ऐसे में अब देखना होगा कि एसडीएम स्तर के अधिकारी के इस वीडियो पर क्या जांच रिपोर्ट सामने आती है. रिपोर्ट आने के बाद क्या कार्रवाई होती ये भी देखना होगा. फिलहाल, डीएम ने जल्द जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. घटना महकमे में चर्चा का विषय बन गई है .  

