एटा में दो पक्षों में मारपीट, डायल 112 की टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव, दो पुलिसकर्मी जख्मी

एटा के चमन नगरिया गांव में दो पक्षों के विवाद को शांत कराने पहुंची डायल 112 की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. CO नितेश गर्ग ने कहा कि पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी.

ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव (Photo: Devesh Pal Singh/ITG)
ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव (Photo: Devesh Pal Singh/ITG)

उत्तर प्रदेश के एटा से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां दो पक्षों की मारपीट के बीच मामला शांत कराने पहुंची डायल 112 की पुलिस टीम पर ही ग्रामीणों ने हमला कर दिया. यह घटना अलीगंज कोतवाली क्षेत्र के चमन नगरिया गांव की है. यहां किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था.

सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन विवाद शांत कराने के दौरान हालात और बिगड़ गए. आरोप है कि विवादित पक्षों के समर्थन में अचानक कई ग्रामीण पहुंच गए और उन्होंने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया.

ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव

इस अचानक हुए हमले में पुलिसकर्मियों को खुद का बचाव करना मुश्किल हो गया. पथराव और धक्कामुक्की के दौरान एक होमगार्ड और एक सिपाही घायल हो गए. दोनों को उपचार के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया है.

घटना की जानकारी मिलते ही अलीगंज के CO नितेश गर्ग भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे. पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च किया और हालात पर नियंत्रण किया. उन्होंने बताया कि पुलिस पर हमला किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने 6 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया

पुलिस ने पथराव करने और हमला करने के आरोप में छह ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी लोगों की तलाश भी जारी है. CO नितेश गर्ग ने कहा कि गांव में शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है और स्थिति अब पूरी तरह सामान्य है. गांव में फिलहाल पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी तरह की दोबारा तनावपूर्ण स्थिति न बन सके.

