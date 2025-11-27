'हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते', अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान का 'दबंग' वीडियो वायरल

माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में अबान दबंग अंदाज में एक शादी समारोह में दिखाई दे रहा है. बैकग्राउंड में 'हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते' जैसा धमकी भरा डायलॉग सुनाई देने के कारण यह वीडियो विवादों में आ गया है. पुलिस इसकी जांच में जुट गई है.

आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद इस समय चर्चा में है. अबान अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो किसी शादी समारोह का है, जिसमें अबान कई लोगों के साथ डिनर करते नजर आ रहा है.

वायरल वीडियो में लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी दिखाई दे रहा है. बैकग्राउंड में एक धमकी भरा डायलॉग सुनाई देता है, जिसकी वजह से यह वीडियो अधिक विवादित हो गया है. पुलिस पता लगाने में जुटी है कि वीडियो किस कार्यक्रम का है और कौन इसके वायरल होने के लिए जिम्मेदार है.

वायरल वीडियो में अबान अहमद दबंग अंदाज में दिख रहा है. वीडियो के बैकग्राउंड में जो डायलॉग सुनाई दे रहा है, वह है— “हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी, हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते…”

इस डायलॉग में बोले गए शब्दों के कारण वीडियो को और अधिक विवादित माना जा रहा है. फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब का है और इसे किसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है. अभी तक वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हो सकी है.

मालूम हो कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी. अतीक का तीसरा बेटा असद झांसी में मुठभेड़ में मारा गया था. बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में और दूसरा बेटा अली झांसी जेल में बंद है. चौथे नंबर का बेटा अहजम और पांचवां बेटा अबान बाहर हैं, लेकिन पुलिस की कड़ी निगरानी में है. अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50 हजार रुपये का इनाम है और वह अब भी फरार चल रही है.

