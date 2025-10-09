'...नहीं तो 50 टुकड़े हो सकते हैं', छात्राओं को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी लिव-इन रिलेशन से दूर रहने की सलाह!

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के 47वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने छात्राओं को लिव इन रिलेशनशिप से दूर रहने की नसीहत दी.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समारोह के दौरान कहा, बेटियों से एक ही बात कहूंगी, लिव इन रिलेशन मत करिए, मत करिए. अपने जीवन का निर्णय स्वयं करिए. देखा है ना 50-50 टुकड़े होते हैं. पिछले दस दिनों से ऐसी घटनाओं की जानकारी मिल रही है. देखती हूं तो कष्ट होता है कि हमारी बेटियां ऐसा क्यों करती हैं.

लिव-इन-रिलेशन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बेटियों को सलाह

साथ ही उन्होंने कहा कि कई बेटियां ऐसे रिश्तों में फंसकर जीवन बर्बाद कर लेती हैं. आनंदीबेन ने कहा कि बेटियों को अपने भविष्य के फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए.

दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के 101 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 71,243 छात्राओं को उपाधियां वितरित की गईं. इस दौरान उन्होंने पॉक्सो एक्ट का जिक्र करते हुए बताया कि वह कई पीड़ित बेटियों से व्यक्तिगत रूप से मिली हैं. हर बेटी की कहानी दर्दनाक थी.

छात्राओं को लिव इन रिलेशनशिप के खतरों से जागरूक किया जाए

राज्यपाल ने कहा कि हाल में एक जज से बातचीत में उन्होंने भी यह चिंता जताई थी कि विश्वविद्यालयों में छात्राओं को लिव इन रिलेशनशिप के खतरों के बारे में जागरूक किया जाए. उन्होंने कहा कि युवाओं को ऐसे निर्णय लेने से पहले अपने भविष्य और सुरक्षा के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए.

