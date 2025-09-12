UP: रिटायर्ड CO के बेटे ने की आत्महत्या, वीडियो में 4 लोगों पर लगाए गंभीर आरोप, FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दर्दनाक घटना सामने आई है. रिटायर्ड सीओ ताहिर उस्मानी के बेटे राहिल उस्मानी ने गुरुवार को आत्महत्या कर ली. राहिल उस्मानी ने सुसाइड से पहले अपने मोबाइल में दो वीडियो बनाए, जिसमें उसने अपने उत्पीड़न और ब्लैकमेल करने वाले चार लोगों के नाम लिए. जानकारी के मुताबिक, मृतक प्रॉपर्टी का काम करता था और कुछ लोगों से ब्याज पर पैसा लिया था, जिसके चलते वे मानसिक रूप से परेशान था.

घटना अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के घेर पछईयां मोहल्ले में हुई. राहिल के घर गुरुवार दोपहर दो लोग पहुंचे और उसे धमकी दी. इस दौरान राहिल ने उसे अपने कमरे में बुलाया. फिर बात करने के बाद कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने जब कमरे में झांका तो उसे फंदे पर लटका पाया. मोहल्ले के लोगों की मदद से उन्होंने दरवाजा तोड़कर राहिल को फंदे से उतारा और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

सूचना पर क्राइम इंस्पेक्टर रणदीप पुंडीर और फोर्स मौके पर पहुंचे. सीओ सदर शक्ति सिंह ने भी मौके का मुआयना किया. जांच के दौरान पुलिस को राहिल के मोबाइल में दो वीडियो मिले. पहली वीडियो 13 मिनट 55 सेकंड की है, जबकि दूसरी सिर्फ 55 सेकंड की वीडियो है. इन वीडियो में राहिल ने चार लोगों के खिलाफ उत्पीड़न और ब्लैकमेल का आरोप लगाया है.

परिजनों ने इस गंभीर मामले की तहरीर दी और पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. पुलिस अब कानूनी कार्रवाई और जांच में जुटी है. मामले में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को भी साक्ष्य जुटाने के लिए तैनात किया गया है. बता दें कि राहिल उस्मानी रिटायर्ड CO ताहिर उस्मानी के परिवार में बड़े बेटे थे. परिवार में उनकी माता और चार बेटे हैं.

आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हुई है पुलिस

बड़े बेटे राहिल प्रॉपर्टी के काम में थे, दूसरे बेटे आमिर सरकारी शिक्षक हैं, तीसरे मोहसिन यूपी पुलिस में एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और सबसे छोटे बेटे आदिल एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हुई है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

