scorecardresearch
 

Feedback

UP: रिटायर्ड CO के बेटे ने की आत्महत्या, वीडियो में 4 लोगों पर लगाए गंभीर आरोप, FIR दर्ज

अमरोहा में रिटायर्ड सीओ ताहिर उस्मानी के बेटे राहिल उस्मानी ने आत्महत्या कर ली. मरने से पहले उसने मोबाइल में दो वीडियो रिकॉर्ड कर चार लोगों पर ब्लैकमेल और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
मरने से पहले फोन में दो वीडियो रिकॉर्ड किए. (Photo: Representational)
मरने से पहले फोन में दो वीडियो रिकॉर्ड किए. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दर्दनाक घटना सामने आई है. रिटायर्ड सीओ ताहिर उस्मानी के बेटे राहिल उस्मानी ने गुरुवार को आत्महत्या कर ली. राहिल उस्मानी ने सुसाइड से पहले अपने मोबाइल में दो वीडियो बनाए, जिसमें उसने अपने उत्पीड़न और ब्लैकमेल करने वाले चार लोगों के नाम लिए. जानकारी के मुताबिक, मृतक प्रॉपर्टी का काम करता था और कुछ लोगों से ब्याज पर पैसा लिया था, जिसके चलते वे मानसिक रूप से परेशान था.

घटना अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के घेर पछईयां मोहल्ले में हुई. राहिल के घर गुरुवार दोपहर दो लोग पहुंचे और उसे धमकी दी. इस दौरान राहिल ने उसे अपने कमरे में बुलाया. फिर बात करने के बाद कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने जब कमरे में झांका तो उसे फंदे पर लटका पाया. मोहल्ले के लोगों की मदद से उन्होंने दरवाजा तोड़कर राहिल को फंदे से उतारा और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: प्रतापगढ़ में समाज कल्याण अधिकारी ने की आत्महत्या, घर में लगाई फांसी, पत्नी से विवाद में जान देने का शक

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ड्रग तस्कर. (Photo: Screengrab)
अमरोहा में ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन... 4 करोड़ की स्मैक के साथ 2 पुलिसकर्मी समेत 6 गिरफ्तार  
अमरोहा में तेजाब पिलाने से विवाहिता की मौत 
amroha murder case of a married girrl for dowry
Amroha: विवाहिता को तेजाब पिलाने से 17 दिन बाद मौत 
Gul Fiza
विवाहिता को दहेज के लिए पिलाया तेजाब, इलाज के दौरान 17 दिन बाद मौत 
UP पुलिस के हेड कांस्टेबल पर हत्या का आरोप लगा है- (Photo: BS Arya/ITG)
UP: दहेज के लिए सिपाही पति ने पत्नी को जलाया, ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर मुकदमा 

सूचना पर क्राइम इंस्पेक्टर रणदीप पुंडीर और फोर्स मौके पर पहुंचे. सीओ सदर शक्ति सिंह ने भी मौके का मुआयना किया. जांच के दौरान पुलिस को राहिल के मोबाइल में दो वीडियो मिले. पहली वीडियो 13 मिनट 55 सेकंड की है, जबकि दूसरी सिर्फ 55 सेकंड की वीडियो है. इन वीडियो में राहिल ने चार लोगों के खिलाफ उत्पीड़न और ब्लैकमेल का आरोप लगाया है.

Advertisement

परिजनों ने इस गंभीर मामले की तहरीर दी और पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. पुलिस अब कानूनी कार्रवाई और जांच में जुटी है. मामले में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को भी साक्ष्य जुटाने के लिए तैनात किया गया है. बता दें कि राहिल उस्मानी रिटायर्ड CO ताहिर उस्मानी के परिवार में बड़े बेटे थे. परिवार में उनकी माता और चार बेटे हैं.

आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हुई है पुलिस

बड़े बेटे राहिल प्रॉपर्टी के काम में थे, दूसरे बेटे आमिर सरकारी शिक्षक हैं, तीसरे मोहसिन यूपी पुलिस में एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और सबसे छोटे बेटे आदिल एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हुई है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement