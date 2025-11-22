scorecardresearch
 

UP: अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसा, मिनी ट्रक और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां एक मिनी ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई. इस भिड़ंत में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई.

अमेठ में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां एक मिनी ट्रक से बाइक की आमने-सामने की टक्कर हो गई. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है. 

एक अधिकारी के मुताबिक अमेठी जिले के एक गांव के पास एक मिनी-ट्रक से बाइक की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उत्कर्ष सिंह (32), बजरंग सिंह (25) और अंशु सिंह (29) शुक्रवार रात महाराजपुर से बारात लेकर अपने गांव हरिपुर जा रहे थे. तभी थौरा गांव के पास उनकी बाइक तेज रफ्तार मिनी-ट्रक से टकरा गई.

तीनों की मौके पर ही हो गई मौत

इससे टक्कर में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. अमेठी SHO रवि कुमार सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. तीनों गांव से जा रही एक बारात के साथ बाइक से जा रहे थे. फिलहाल तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा. 

