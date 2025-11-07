scorecardresearch
 

हेलमेट बनाने वाली कंपनी के निवेशकों के साथ हुआ 'एक्सीडेंट', IPO दे गया नुकसान!

Studds Accessories IPO Listing: हेलमेट बनाने वाली कंपनी Studds Accessories Ltd के आईपीओ की लिस्टिंग हुई. जिसने निवेशकों को तगड़ा झटका दिया है. शेयर की लिस्टिंग 3 फीसदी गिरकर हुई, जबकि इस आईपीओ को लेकर निवेशकों में जबर्दस्त क्रेज था.

Advertisement
X
लिस्टिंग पर Studds IPO निवेशकों को दे गया झटका. (Photo: Studds)
लिस्टिंग पर Studds IPO निवेशकों को दे गया झटका. (Photo: Studds)

इसलिए कहा जाता है कभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) को देखकर आईपीओ (IPO) में अप्लाई नहीं करना चाहिए. शुक्रवार को भारत की मशहूर हेलमेट बनाने वाली कंपनी Studds Accessories Ltd के आईपीओ की लिस्टिंग हुई. जिसने निवेशकों को तगड़ा झटका दिया है. शेयर की लिस्टिंग 3 फीसदी गिरकर हुई, यानी जो GMP दिख रहा था, उससे विपरीत लिस्टिंग हुई है. 

दरअसल, Studds Accessories Ltd के आईपीओ का अपर प्राइस बैंड 565 रुपये प्रति शेयर था. लेकिन शेयर की लिस्टिंग NSE पर करीब 3 फीसदी गिरकर करीब 565 रुपये पर हुई. वहीं बीएसई पर लिस्टिंग का भाव 570 रुपये रहा. इस आईपीओ का साइज करीब 455 करोड़ रुपये का था. 

GMP देखकर मत करें IPO में अप्लाई

सम्बंधित ख़बरें

Physicswallah IPO
इंतजार खत्म... पैसे रखें तैयार, इस दिन खुलेगा Physicswallah IPO, प्राइस बैंड इतना 
Groww IPO Open
Groww IPO का रिटेल हिस्सा 3 घंटे में Full, लिस्टिंग पर इतनी हो सकती है कमाई 
Lalit Keshre, Co-Founder & CEO, Groww
पहली कंपनी फेल, फिर गांव के इस लड़के ने 3 दोस्तों संग खड़ी कर दी 70000Cr की कंपनी 
Groww IPO
Groww IPO ओपन... साइज है 6632Cr, जानें प्राइस बैंड और GMP 
Lenskart IPO
Lenskart IPO में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं? जानिए फायदे-नुकसान 

बता दें, इस आईपीओ का जीएमपी 1 नवंबर को करीब 12 फीसदी था, लिस्टिंग से एक दिन पहले भी यानी 6 नवंबर को GMP करीब 8 फीसदी दिख रहा था. लेकिन लिस्टिंग पर इस आईपीओ ने निवेशकों को चूना लगा दिया. रिटेल निवेशकों को एक लॉट पर करीब 450 रुपये नुकसान झेलना पड़ रहा है. 

हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अगर बाजार का मूड पॉजिटिव रहा तो यह कंपनी लिस्टिंग पर करीब 10% तक की गेन दे सकती है.

Advertisement

Studds के आईपीओ में पैसे लगाने उमड़ पड़े थे लोग

Studds का IPO मार्केट में जब आया तो हलचल मच गई थी, क्योंकि दोपहिया राइडर्स के बीच 'Studds' एक भरोसे का प्रतीक है. आईपीओ का प्राइस बैंड 557 से 585 रुपये था, और इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) था, यानी कंपनी ने नए शेयर जारी नहीं किए, बल्कि पुराने निवेशकों ने अपने हिस्से बेचे.

इसके बावजूद आईपीओ को शानदार रिस्पॉन्स मिला था. IPO कुल 73 गुना सब्सक्राइब हुआ था. रिटेल का हिस्सा 22 गुना भरा था. नॉन-इंस्टीट्यूशनल (NII) का हिस्सा करीब 77 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जबकि QIBs ने तो 160 गुना तक बोली लगा दी थी. क्योंकि हेलमेट बाजार में Studds एक बड़ा नाम है. 

कंपनी के बारे में 
कंपनी के पास चार दशक से ज्यादा का अनुभव है, 40 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट नेटवर्क और मजबूत ब्रांड पहचान है. लेकिन क्योंकि यह सिर्फ OFS इश्यू था, इसलिए कंपनी को इससे नई पूंजी नहीं मिली. 
 

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement