चलती Fortuner में नाचते-गाते दिखे पांचों दोस्त, 150 Km/घंटे थी स्पीड, ग्वालियर के खतरनाक एक्सीडेंट का Video

Gwalior Road Accident: ग्वालियर में रविवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ था. एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार हाइवे पर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई. इस हादसे में फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार सभी पांच युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. पांचों बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे थे.

बर्थडे पार्टी से लौट रहे 5 दोस्तों की मौत.(Photo:ITG)
बर्थडे पार्टी से लौट रहे 5 दोस्तों की मौत.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बर्थडे पार्टी से लौट रहे 5 दोस्तों की मौत के मामले में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. हादसे से कुछ देर पहले बनाए गए इस वीडियो में पांचों युवक चलती Fortuner कार के अंदर नाचते और गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था. पुलिस की शुरुआती जांच में कार की रफ्तार को इस भीषण हादसे का कारण माना जा रहा है.

सिरोल थाना इलाके के नेशनल हाईवे 44 पर सिकरौदा चौराहा के पास रविवार सुबह तेज स्पीड Fortuner कार रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार सभी पांचों युवकों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई.  

पुलिस को मिले तकनीकी  साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हादसे से महज 13 किलोमीटर पहले जौरासी मंदिर पर स्टॉपेज लेने के बाद युवकों ने यह दूरी केवल 6 मिनट में पूरी की होगी. इससे यह संभावना है कि हादसे के समय कार की रफ़्तार लगभग 130 से 150 किमी प्रति घंटे के बीच रही होगी. 

रेत से भरी ट्रॉली से टकराई कार. (Photo: ITG)
पुणे में दोस्ती का खौफनाक अंत.(Photo: Screengrab)
रतलाम में पटवारी का धाकड़ समाज ने किया विरोध.
Domineering SP leader's orgy in Toyota workshop (Photo: Screengrab)
कार में मिली शराब की बोतल
सभी मृतक युवक आपस में दोस्त थे और महाराजपुरा थाना इलाके के डीडी नगर के रहने वाले थे. मृतकों की पहचान प्रिंस राजावत, अभिमन्यु तोमर, आदित्य जादौन, राज पुरोहित और कौशलेंद्र भदौरिया के रूप में हुई है. ये सभी छात्र थे. पुलिस को गाड़ी में शराब की बोतल भी मिली है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि युवक शराब के नशे में भी हो सकते थे.हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ट्रॉली को वहीं छोड़कर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया. देखें Video:- 

हादसे की खबर मिलते ही कलेक्टर, एसएसपी और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और कटर की मदद से कार को काटकर पांचों शवों को बाहर निकाला गया. सिरोल थाना पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है.

