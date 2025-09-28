scorecardresearch
 

UP: बहन की सगाई से एक दिन पहले उठी भाई की अर्थी, रिश्तेदार को लेकर लौटते से सड़क हादसे में गई जान

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई. बताया जाता है कि युवक के बहन की रविवार को सगाई थी. ऐसे में वह एक रिश्तेदार को लेकर बाइक से लौट रहा था. तभी उसकी बाइक खड़ी ट्रक में टकरा गई.

सड़क हादसे में युवक की मौत. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक परिवार के लिए जश्न का दिन उस समय दुख में बदल गया, जब शनिवार को एक 22 वर्षीय युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. एक एजेंसी के मुताबिक यह घटना उसकी बहन की सगाई से एक दिन पहले हुई थी. इस घटना से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया.

पुलिस ने बताया कि जायस इलाके के हाकिम का पुरवा निवासी रवि कुमार (22) अपने रिश्तेदार को लेने के बाद लौट रहा था. तभी उसकी मोटरसाइकिल रायबरेली-सुल्तानपुर राजमार्ग पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई.

बहन की सगाई की तैयारियों में व्यस्त था परिवार

यह दुर्घटना गौरीगंज इलाके के पास हुई. हादसा इतना भयानक था कि रवि की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि उसका रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया. रवि की बहन की सगाई रविवार को होनी थी, जिसकी तैयारी में परिवार व्यस्त था.

यह भी पढ़ें: दिल्ली BMW हादसा: आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 11 अक्टूबर तक बढ़ी, जमानत याचिका खारिज

सर्किल ऑफिसर (गौरीगंज) अखिलेश वर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जबकि घायल का रायबरेली के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक की स्पीड तेज थी. जिससे टक्कर के बाद तुरंत युवक की मौत हो गई. 

