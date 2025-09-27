scorecardresearch
 

उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार वाहन ने यूपीडा के 4 कर्मचारियों को रौंदा, चारों की मौत

उन्नाव के लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक तेज रफ्तार वाहन ने यूपीडा के 4 कर्मचारियों को रौंद दिया. जिससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई.

सड़क हादसे में यूपीडा के चार कर्मचारियों की मौत. (Photo: Representational )
सड़क हादसे में यूपीडा के चार कर्मचारियों की मौत. (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश में उन्नाव के लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां तेज रफ्तार वाहन ने यूपीडा के 4 कर्मचारियों को कुचल दिया. जिससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में हुआ. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

बताया जाता है कि वाहन बहुत में स्पीड में  था और यूपीडा के कर्मचारी हाइवे पर किनारे की तरफ थे. तभी वाहन सभी को कुचलते हुए चला गया. जिससे चारों कर्मचारियों की मौत हो गई. हादसा एक्सप्रेसवे के 258 माइलस्टोन पर हुआ.

सूचना पाकर मौके पर बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र की पुलिस भी पहुंच गई. जिसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया. फिलहाल पुलिस में मामले आगे की कार्रवाई कर रही है.

पुलिस ने बताया कि शनिवार को  लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार वाहन ने यूपीडा के चार कर्मचारियों को रौंद दिया. जिससे चारों की मौत हो गई. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है.
 

