'अबकी बार, डिप्टी सीएम बाहर...', ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के बहाने अखिलेश का योगी सरकार पर तंज

अयोध्या में आज शनिवार को मनाए जा रहे भव्य दीपोत्सव 2025 के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद छिड़ गया है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि क्या अब भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम के पद खत्म कर दिए गए हैं?

दरअसल, अखिलेश का इशारा उस सरकारी विज्ञापन की ओर है जो दीपोत्सव को लेकर प्रमुख अखबारों में प्रकाशित हुआ है. इस विज्ञापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें तो हैं, लेकिन दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के नाम या तस्वीरें नहीं दी गईं. विज्ञापन में केवल कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के नाम शामिल हैं.

इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार में प्रभुत्ववादी सोच हावी है, जहां कुछ नेताओं की भूमिका सीमित कर दी जाती है.

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक विज्ञापन का फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, "जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में ‘उप मुख्यमंत्री’ के दोनों पद समाप्त कर दिए गए हैं क्या? विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो दिख रहे हैं लेकिन डिप्टी सीएम साहब लोगों के नहीं… कहीं यहां भी ‘हाता नहीं भाता’ या ‘प्रभुत्ववादी सोच’ तो हावी नहीं हो गई? अबकी बार, डिप्टी सीएम बाहर!"

अयोध्या में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड

अयोध्या में आज का दीपोत्सव अत्यंत भव्य रूप ले चुका है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अयोध्या पहुंच चुके हैं और सरयू तट पर होने वाले मुख्य कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं. दीपोत्सव के तहत राम की पैड़ी पर 26 लाख से अधिक दीयों को जलाने का लक्ष्य रखा गया है. यह आयोजन सायं 5:50 से 6:15 बजे के बीच होगा और इससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है.

कार्यक्रम स्थल पर रामलला के दरबार को भव्य रूप से सजाया गया है. सरयू तट पर रंग-बिरंगी झांकियां प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें भगवान राम के वनवास से लेकर अयोध्या आगमन तक की झलक देखने को मिल रही है. इस बीच, आंध्र प्रदेश से आए कलाकारों ने “बोनालु नृत्य” की प्रस्तुति दी, जो तेलंगाना क्षेत्र का पारंपरिक उत्सव है और देवी महाकाली के प्रति सम्मान प्रकट करता है.

दीपोत्सव में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय और राज्य सरकार के कई मंत्री, अधिकारी और साधु-संत भी मौजूद हैं.

