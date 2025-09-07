'अमेरिका के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते', PM मोदी को लेकर ट्रंप के बयान पर बोले अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस प्रतिक्रिया पर टिप्पणी की, जो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान 'मैं हमेशा दोस्त रहूंगा' पर दी थी. यह बयान भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव के बीच आया था. अखिलेश ने कहा कि दोस्ती एक अलग मामला है और यह रिश्ता भारत-अमेरिका के मजबूत संबंधों से ज्यादा मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से है.

'अमेरिका के साथ रिश्ते बेहद जरूरी'

कन्नौज में पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा, 'दोस्ती इसलिए है क्योंकि भारत में भाजपा सत्ता में है और मोदी प्रधानमंत्री हैं.' उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ संबंध मजबूत बने रहने चाहिए क्योंकि यह देश कारोबार पर फलता-फूलता है.

उन्होंने आगे कहा, 'अमेरिका पूंजीवाद की राजधानी है, जहां पैसा कमाया जाता है, लोग बड़े सपने देखते हैं और मेहनत करके उन्हें सच भी कर दिखाते हैं. इसी का नतीजा है कि अमेरिका आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करता है. ऐसे देश के साथ रिश्ते कभी बिगड़ने नहीं चाहिए.'

चीन पर साधा निशाना

अखिलेश यादव के बयान केवल ट्रंप की टिप्पणी तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की. पीएम मोदी की हालिया चीन यात्रा का अप्रत्यक्ष जिक्र करते हुए यादव ने कहा, 'पड़ोसियों से अच्छे संबंध होने चाहिए, लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपकी जमीन कब्जा करे, आपकी सीमा पर नजर रखे और पाकिस्तान को समर्थन दे, तो हमें सतर्क रहना चाहिए.'

उन्होंने कहा, 'हाल ही में हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' में हमें पाकिस्तान से ज्यादा चीन का सामना करना पड़ा. ऐसे में हम सरकार को सलाह तो नहीं दे सकते, लेकिन हमें ऐसे पड़ोसियों से चौकस और सतर्क रहना जरूरी है.'

अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों पर जताई चिंता

सपा अध्यक्ष ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया ताकि राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो सके. उन्होंने कहा, 'उनका मुकाबला करने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना होगा. हम अमेरिका जैसे देश को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसके साथ हमारा बड़ा व्यापार है. करीब 8 लाख भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ रहे हैं, जिनमें से कई गुजरात से हैं. हमें उम्मीद है कि अमेरिका में ऊंचे पदों पर बैठे प्रमुख गुजराती इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भारत-अमेरिका रिश्तों को कोई नुकसान न पहुंचे.'

क्या बोले ट्रंप?

अखिलेश यादव का यह बयान ट्रंप की उस सफाई के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था, 'मैं हमेशा (नरेंद्र) मोदी का दोस्त रहूंगा. वह एक महान प्रधानमंत्री हैं. वह बेहतरीन हैं. लेकिन इस समय जो कर रहे हैं, वह मुझे पसंद नहीं है. लेकिन भारत और अमेरिका का रिश्ता खास है. चिंता की कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसे पल आ जाते हैं.'

ट्रंप के इस बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि वह उनकी भावनाओं की सराहना करते हैं और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करते हैं. यह टिप्पणी उस समय आई जब भारत-अमेरिका संबंध व्यापार शुल्क विवाद और मीडिया में आई उन खबरों से तनावपूर्ण हो गए थे कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के कई फोन कॉल्स को नजरअंदाज किया.

