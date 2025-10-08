आगरा: उटंगन नदी से सभी 12 शव बरामद, 6 दिन बाद ऑपरेशन पूरा, मूर्ति विसर्जन के दौरान के दौरान हुआ था हादसा

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में उटंगन नदी में चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया. बीते गुरुवार को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में एक दर्जन लोग डूब गए थे. इनमें से 12 लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है. मंगलवार शाम को आखिरी शव बरामद हुआ.
ये ऑपरेशन करीब 6 दिन तक चला जिसमें सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी के गोताखोर शामिल रहे. डूबने वालों में से सिर्फ एक युवक को ही सुरक्षित निकाला जा सका था.
आपको बता दें कि दशहरा के दिन कुसियापुर गांव के लोग उटंगन नदी तट पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे थे. खनन से बने गहरे गड्ढे में गिरने से 13 युवक डूब गए. एक युवक को तुरंत बचा लिया गया. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की टीम ने बचाव अभियान चलाया.
सोमवार तक 12 लापता लोगों में से 8 के शव निकाले जा चुके थे. मंगलवार को शेष 4 लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान फिर शुरू हुआ. दिनभर चले अभियान के बाद चार और शव निकाले गए. इस दौरान किनारे पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. शव आते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया.
पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने पुष्टि की है कि विसर्जन के दौरान लापता हुए सभी 12 लोगों के शव अब उटंगन नदी से निकाल लिए गए हैं. यह तलाशी अभियान सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों द्वारा चलाया गया था. इस दौरान डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगाली सहित अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर उपस्थित रहे.