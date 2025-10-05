आगरा-मथुरा हाइवे पर भीषण हादसा... ट्रक से टकरा गया कंटेनर, चार लोगों की मौत, एक घायल

बीती रात आगरा-मथुरा नेशनल हाइवे-19 पर दर्दनाक घटना हो गई. यहां कंटेनर ने आगे चल रहे बांस से लदे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. फिलहाल इस हादसे की जांच की जा रही है.

एजेंसी के अनुसार, कंटेनर आगरा से मथुरा की ओर जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में सामने चल रहे बांस से भरे ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार से आ टकराया. हादसे का असर इतना भीषण था कि कंटेनर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों में कंटेनर का चालक 45 वर्षीय विजेंद्र और 35 वर्षीय महिला रीमा की पहचान हो पाई है. दो अन्य मृतकों की शिनाख्ती के प्रयास जारी हैं. हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह भी पढ़ें: VIDEO: हरदोई में बीजेपी MLC के बेटे की एसयूवी का एक्सीडेंट, डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क के दूसरे तरफ पलटी

इस हादसे के बाद हाइवे पर जाम की स्थिति बनी रही. स्थानीय पुलिस और क्रेन की मदद से वाहनों को हटाकर यातायात को बहाल किया गया. पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं.

Advertisement

हादसे की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतकों की शिनाख्त की कोशिशें जारी हैं.

---- समाप्त ----