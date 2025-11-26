आगरा में हिंदू महासभा ने TMC विधायक हुमायूं कबीर के लिए कब्र खोदी, कहा- इसी में दफना देंगे; बाबरी मस्जिद बनवाने का किया था ऐलान

पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की बात कहने के बाद यूपी में माहौल गरमा गया है. अयोध्या के संत परमहंस आचार्य द्वारा उन पर एक करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की गई है. अब आगरा में हिंदू महासभा ने इनाम की घोषणा का समर्थन करते हुए यमुना किनारे हुमायूं कबीर के लिए कब्र खोद डाली, साथ ही टीएमसी विधायक को धमकी दी है.

और पढ़ें

ताजमहल के पीछे यमुना किनारा रोड पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने एक गहरा गड्ढा खोदकर इसे 'कब्र' का रूप दिया है. संगठन का कहना है कि यह प्रतीकात्मक संदेश है कि जो भी बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की बात करेगा, उसे इसी कब्र में दफन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: कौन हैं TMC MLA हुमायूं कबीर जिन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया? उमा भारती चुनौती देने उतरीं

हिंदू महासभा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने अयोध्या के संत के इनाम का समर्थन करते हुए कहा, "जो हुमायूं कबीर को जिंदा या मुर्दा आगरा लाकर देगा, मैं उसे सोने के कंगन भेंट करूंगी." उन्होंने चेतावनी दी कि सपना देखने वालों को यही कब्र मुबारक होगी.

हिंदू महासभा के नेता सौरव शर्मा ने भी इस दौरान तीखा बयान दिया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "पश्चिम बंगाल क्या, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे." उन्होंने आगे कहा कि "बाबर का नाम लेने वालों के लिए हमने यह कब्र तैयार की है."

Advertisement

महासभा ने भले ही इसे प्रतीकात्मक विरोध बताया हो, लेकिन धमकी भरे बयानों के साथ कब्र खोदने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिससे माहौल गर्म हो गया है.

गौरतलब है कि बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 'बाबरी मस्जिद' के निर्माण की आधारशिला रखने का ऐलान किया था. 6 दिसंबर वही तारीख है जब 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई थी.

टीएमसी विधायक के इस बयान पर बीजेपी नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रहीं हिंदूवादी नेत्री उमा भारती ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि इबादत के नाम पर बनी मस्जिद का हम सम्मान करेंगे लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था.

---- समाप्त ----