UP: धर्म बदलवाने के लिए दी किताबें और लालच, आगरा में आरोपी महिला अरेस्ट

आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास का मामला सामने आया है. पीड़ित बनारसी की तहरीर पर पुलिस ने महिला संतोषी उर्फ मिंदर कोर को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने पीड़िता को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच दिया और धार्मिक पुस्तकें दीं. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के पास से धार्मिक साहित्य बरामद किया है.

(Photo: AI-generated)
उतर प्रदेश के आगरा से धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से धार्मिक पुस्तकें और साहित्य बरामद किया है. घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

मामला थाना पिनाहट क्षेत्र के ग्राम उस्साना का है. जानकारी के अनुसार, पीड़ित पक्ष के श्री बनारसी ने 23 अगस्त को थाने में तहरीर दी. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी बीते तीन वर्षों से बीमार चल रही थी. कई अस्पतालों में इलाज कराने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ. इसी दौरान उनकी पत्नी की पहचान संतोषी उर्फ ​​मिंदर कोर से हुई.

शिकायत के अनुसार, संतोषी ने पीड़ित की पत्नी को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना शुरू किया. आरोप है कि उसने बताया कि वह पहले हिंदू धर्म से जुड़ी थी, लेकिन ईसाई धर्म अपनाने के बाद उसके जीवन में खुशियां आ गईं. उसने पीड़िता को भी ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दी और बेहतर जीवन का लालच दिया. 

यही नहीं, 23 अगस्त को जब पीड़िता इलाज के लिए घर पर थी, उस दौरान संतोषी वहां पहुंची और ईसाई धर्म की महिमा बताकर उसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया. वादी ने आरोप लगाया कि संतोषी ने इस दौरान धार्मिक पुस्तकें और छोटी-छोटी किताबें भी पढ़ने के लिए दीं. इस शिकायत पर थाना पिनाहट में मामला दर्ज किया गया.

ईसाई धर्म से संबंधित डायरी, पुस्तकें और अन्य साहित्य बरामद

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया. मुखबिर की सूचना पर 24 अगस्त को थाना पिनाहट पुलिस टीम ने ग्राम उस्साना से आरोपी महिला संतोषी उर्फ मिंदर कोर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि उसके पास से ईसाई धर्म से संबंधित डायरी, पुस्तकें और अन्य साहित्य बरामद हुआ है. आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

