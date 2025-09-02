'चमत्कार' का झांसा देकर बनाते ईसाई... आगरा में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, आठ आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बार फिर धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. शाहगंज पुलिस ने इस गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इनमें पांच पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं. गिरोह का सरगना राजकुमार लालवानी पुलिस की गिरफ्त में है.

पुलिस के अनुसार यह गिरोह गरीब और बीमार लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाता था. झाड़-फूंक, चमत्कार दिखाने और इलाज का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाया जाता था.

धर्मांतरण गैंग का हुआ पर्दाफाश

पुलिस को इस गिरोह की जानकारी एक सफेदपोश नेता के जरिए मिली थी. इसके बाद दो महिला पुलिसकर्मियों को गुप्त ऑपरेशन के लिए लगाया गया. उन्होंने सत्संग के नाम पर चल रहे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और धर्मांतरण की असलियत के सबूत जुटाए.

पुलिस ने गैंग के 8 सदस्यों को अरेस्ट किया

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह का कनेक्शन Church of God Agra से जुड़ा है. रविवार को गुप्त मीटिंग्स में धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाती थी. प्रचार सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए फैलाया जा रहा था. पुलिस ने छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज और सामग्री बरामद की है. फिलहाल मामले की आगे जांच जारी है.

