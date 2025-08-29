यूपी: सड़क हादसे में आगरा के एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट की मौत, एक्सप्रेसवे पर बस से जा भिड़ी तेज रफ्तार कार

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में आगरा के एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट राजेश जायसवाल की मौत हो गई. उनकी कार एक बस से टकराने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद का मंजर बेहद भयावह था.

आपको बता दें कि यह दर्दनाक हादसा शुक्रवार सुबह मैनपुरी जिले में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर हुआ. आगरा के एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट राजेश जायसवाल की कार माइल स्टोन 77 के पास बेकाबू होकर आगे चल रही एक बस से जा टकराई. ये टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया और इस हादसे में राजेश जायसवाल की मौत हो गई, जबकि उनका चालक गंभीर रूप से घायल है. राजेश जायसवाल लखनऊ से आगरा वापस लौट रहे थे.



हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत यूपीडा कंट्रोल रूम को सूचना दी. सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और दोनों घायलों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला. उन्हें तुरंत सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने राजेश जायसवाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि चालक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है.

पुलिस जांच में यह सामने आया है कि टक्कर के वक्त जायसवाल पीछे की सीट पर बैठे थे और इसी वजह से बुरी तरह फंस गए थे. हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया है.

जानकारी के मुताबिक, राजेश जायसवाल मूल रूप से देवरिया के रहने वाले थे, लेकिन उनका परिवार लखनऊ में रहता है. वह खुद आगरा के डीएम कंपाउंड में रह रहे थे. फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार बस चालक की तलाश कर रही है. इस घटना से प्रशासनिक खेमे में शोक की लहर दौड़ गई है.

इनपुट- पुष्पेंद्र सिंह