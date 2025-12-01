scorecardresearch
 
बारात आई, जयमाल हुई, लेकिन फेरों से पहले भाग गई दुल्हन... पिता को फोन कर बोली- प्रेमी संग रहूंगी

उन्नाव के अजयपुर गांव में शादी की रस्में चल रही थीं, लेकिन जयमाल होते ही दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. जब फेरों के लिए उसे मंडप पर बुलाया गया, तब दुल्हन के गायब होने का पता चला. दूल्हा-दुल्हन ने खुशी-खुशी एक-दूसरे को जयमाल पहनाया था, जिसके बाद दुल्हन अपने कमरे में गई और वापस नहीं लौटी.

उन्नाव में दुल्हन फेरों से पहले हुई फरार (Photo- ITG)

यूपी के उन्नाव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. पुरवा थाना क्षेत्र के अजयपुर गांव में शादी की रस्में चल रही थीं, लेकिन जयमाल की रस्म पूरी होते ही दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. जब फेरों के लिए उसे मंडप पर बुलाया गया, तब जाकर परिजनों को दुल्हन के गायब होने का पता चला.

फेरों के समय खुली पोल

अजयपुर गांव में बारात का स्वागत हिंदू रीति-रिवाज के साथ किया गया. धूमधाम से नाच-गाना हुआ. स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन ने खुशी-खुशी एक-दूसरे को जयमाल पहनाया. जयमाल की रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन अपने कमरे में चली गई, और दूल्हा अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त हो गया. जब फेरों की रस्म शुरू हुई और दुल्हन को मंडप पर बुलाया गया, तो वह कमरे में नहीं मिली.

फोन पर पिता से बोली- प्रेमी संग रहूंगी 

दुल्हन के गायब होने की खबर सुनते ही बारातियों को जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने हंगामा कर दिया और दुल्हन के परिजनों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. बाद में जब दुल्हन के पिता ने प्रेमी को फोन किया, तो दुल्हन ने खुद बात की. उसने अपने प्रेमी से शादी कर उसी के साथ रहने की बात कह डाली. यह सुनकर दुल्हन के पिता बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़े.

बिन दुल्हन लौटी बारात, थाने में तहरीर

दुल्हन के पिता ने बारातियों और गांव वालों के ताने सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. दुल्हन के बालिग होने की बात सामने आई है. इसके बावजूद, दुल्हन के पिता ने प्रेमी के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने की तहरीर थाने में दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन दूल्हे के परिजनों और बारातियों को बिन दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा. इस मामले में दोनों पक्षों ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है.

