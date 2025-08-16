सपा से निकाले जाने के बाद CM योगी से मिलीं पूजा पाल, विधानसभा में की थी तारीफ

समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 5 कालिदास मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 14 अगस्त को पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने और अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया था.

पूजा पाल ने यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति की प्रशंसा की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ सपा प्रमुख ने एक्शन लिया. कौशांबी जिले के चायल विभानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि अपराध के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस नीति के कारण उन्हें न्याय मिला और अंततः अतीक अहमद जैसे माफिया डॉन का सफाया हो गया.

पूजा पाल ने विधानसभा में की थी सीएम योगी की तारीफ

उन्होंने विधानसभा में कहा, 'सब जानते हैं कि मेरे पति (राजू पाल) की हत्या किसने की. मैं मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी और ने नहीं सुनी. आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास की दृष्टि से देख रहा है. जब मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता, तो मैंने आवाज उठाई. जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया.'

बसपा विधायक राजू पाल की 2005 में प्रयागराज में पूजा पाल से शादी के कुछ ही दिनों बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हिंसा के इसी सिलसिले में, इस हत्याकांड के एक प्रमुख गवाह उमेश पाल की फरवरी 2023 में प्रयागराज के सुलेम सराय इलाके में हत्या कर दी गई, जहां हमलावरों ने उन पर और उनकी सुरक्षा टीम पर कई राउंड फायरिंग की और बम फेंके. इस मामले के मुख्य आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को यूपी पुलिस गुजरात की साबरमती जेल से हिरासत में लेकर प्रयागराज पहुंची.

हालांकि, 15 अप्रैल, 2023 की रात को, मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाते समय प्रयागराज में पत्रकार के रूप में आए हमलावरों ने अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी. इससे पहले 13 अप्रैल को झांसी में यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अतीक अहमद के बेटे असद और उसका सहयोगी गुलाम मारे गए थे. ये दोनों उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड थे. इस हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज में असद को उमेश पाल पर बमबाजी करते और गोली मारते देखा गया था.

