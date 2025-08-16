scorecardresearch
 

UP: पत्नी और ससुरालवालों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप, वीडियो बनाकर युवक ने की आत्महत्या

बुलंदशहर में घरेलू कलह और अवैध संबंध के शक से युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी. मृतक सोहित ने मौत से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर पत्नी तमन्ना और उसके परिजनों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया. वीडियो में उसने पत्नी पर रिश्तेदार संग संबंध का भी दावा किया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वीडियो में पत्नी और ससुराल पर प्रताड़ना का आरोप. (Photo: Representational)
वीडियो में पत्नी और ससुराल पर प्रताड़ना का आरोप. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. नेहरूपुर निवासी 29 वर्षीय युवक सोहित ने शुक्रवार शाम अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी. आत्महत्या से पहले उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अपनी पत्नी तमन्ना और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए. वीडियो में सोहित ने कहा कि उसकी पत्नी का अपने चचेरे भाई के साथ अवैध संबंध है और ससुरालवाले उसे मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित करते थे.

दरअसल, शुक्रवार शाम करीब पांच बजे पुलिस को सूचना मिली कि सोहित ने आत्महत्या कर ली है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) तेजवीर सिंह ने बताया कि मृतक के भाई रोहित ने शनिवार को खुर्जा नगर थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.

शिकायत में रोहित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो को सबूत बताते हुए पत्नी और ससुराल वालों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया. पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक की बहन पूजा और जीजा विक्रम ने भी पुष्टि की कि सोहित ने अपनी मौत से ठीक पहले वीडियो पोस्ट किया था. 

उन्होंने मांग की है कि उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
