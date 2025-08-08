UP में दर्दनाक हादसा, खेल के दौरान बरसाती गड्ढे में डूबने से आठ साल के मासूम की मौत

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. आठ साल के मासूम की बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई. यह हादसा फेफना थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार शाम को हुआ. मृतक की पहचान सत्यम के रूप में हुई है, जो अपने परिवार का इकलौता बेटा था.

खेल-खेल में गड्ढे में डूबा बच्चा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि गुरुवार की शाम सत्यम अपने एक दोस्त के साथ घर के पास खेल रहा था. इसी दौरान खेल-खेल में वह एक ऐसे स्थान के पास पहुंच गया, जहां भारी बारिश के कारण एक गहरा गड्ढा पानी से भर गया था. खेलते समय सत्यम का पैर फिसला और वह पानी में गिर गया. गड्ढा गहरा होने के कारण वह पानी से बाहर नहीं निकल सका और डूब गया.

घटना के बाद उसके दोस्त ने तुरंत शोर मचाकर गांव वालों और परिजनों को सूचना दी. परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सत्यम को गड्ढे से निकालकर तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए. हालांकि, वहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

फेफना थाने के प्रभारी निरीक्षक (SHO) अजय कृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि हादसे की जांच की जा रही है और परिजनों से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही है.

परिवार में पसरा मातम

ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के मौसम में गांव के आसपास ऐसे कई गहरे गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. उन्होंने प्रशासन से इन गड्ढों को भरने और बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है. इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. सत्यम की असमय मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.



