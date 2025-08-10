बिजनौर में बड़ा हादसा, कुएं में पंप बेल्ट ठीक करते समय तीन भाइयों की दम घुटने से मौत

यूपी के बिजनौर में सरकथल गांव में रविवार को तीन भाइयों की मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. पुलिस के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब वो 20 फीट गहरे कुएं में पंप बेल्ट लगाने के लिए उतरे थे. कुएं के भीतर मौजूद जहरीली गैस ने तीनों की जान ले ली.

जहरीली गैस से हुई मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की पहचान 25 साल के छत्रपाल, उसके चचेरे भाई 22 साल के हिमांशु और छोटे भाई 20 साल के कशिश के रूप में हुई है. पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि सबसे पहले छत्रपाल कुएं में उतरा और गैस की वजह से बेहोश हो गया. उसके बाद हिमांशु और कशिश एक-एक करके उसे बचाने उतरे, लेकिन वो भी बेहोश हो गए.

गांव के एक व्यक्ति ने शोर सुना और मदद के लिए दौड़ा. मौके पर जुटे लोगों में से एक ग्रामीण ने अपने चेहरे पर गीला कपड़ा बांधा और रस्सी की मदद से कुएं में उतरा. उसने तीनों भाइयों को रस्सी से बांधकर ऊपर खींचा.

गांव में पसरा मातम

तीनों को तुरंत नूरपुर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दर्दनाक घटना से परिवार और गांव में मातम पसर गया. पुलिस ने बताया कि परिवार ने इस मामले में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है. हालांकि, अधिकारियों ने ग्रामीणों से सावधानी बरतने और बिना सुरक्षा उपकरण के कुओं या बंद स्थानों में न उतरने की अपील की है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में पंप बेल्ट की खराबी आम है और कई बार लोग खुद ही मरम्मत करने उतर जाते हैं, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि बिना उचित सुरक्षा इंतजाम के ऐसा करना जानलेवा हो सकता है. इस हादसे के बाद प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि कुओं, टैंकों या बोरवेल जैसे बंद स्थानों में उतरने से पहले जहरीली गैस की जांच कर लें और सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल करें.

