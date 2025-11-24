scorecardresearch
 

Feedback

'आसमान से गिरा 20 किलो वजनी बर्फ का टुकड़ा', बदायूं में ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे मजदूरों का दावा, प्रशासन जांच में जुटा

बदायूं में बिल्सी थाना क्षेत्र के दीननगर शेखपुर में एक ईंट भट्टे पर 20 से 25 किलो वजनी बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा आसमान से गिरा. यह घटना तब हुई जब मजदूर ईंट थोप रहे थे. मजदूरों के अनुसार, यह टुकड़ा किसी बड़े ओले जैसा था और गिरने से वे बाल-बाल बचे. किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. फिलहाल, प्रशासन मामले की जांच कर रहा है.

Advertisement
X
बर्फ के टुकड़े दिखाते मौके पर मौजूद मजदूर (Photo- ITG)
बर्फ के टुकड़े दिखाते मौके पर मौजूद मजदूर (Photo- ITG)

यूपी के बदायूं में हैरान करने वाला मामला सामने आया. यहां एक ईंट भट्ठे पर कथित तौर पर आसमान से करीब 20 से 25 किलो वजनी बर्फ का टुकड़ा गिरने की सूचना से हलचल बढ़ गई. घटना के समय मजदूर भट्ठे पर ईंट थोपने का काम कर रहे थे. मामला जिले के बिल्सी थाना क्षेत्र के दीननगर शेखपुर इलाके का है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बुधवार सुबह गिरे बर्फ का टुकड़ा आकार में किसी बड़े ओले जैसा लग रहा था. बर्फ गिरते समय वहां काम कर रहे मजदूर बाल-बाल बचे. किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. फिलहाल, प्रशासन जांच-पड़ताल कर रहा है.

सोमेंद्र यादव (मजदूर) का दावा-

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
युवक को बिजली के खंभे से बांधकर जिंदा जलाया, तीन नाबालिग हिरासत में 
मौलाना तौकीर रजा पर बकाया है दशकों पुराना लोन. (File Photo: ITG)
बरेली हिंसा के आरोपी ने 1997 में लिया था लोन, अब होगी वसूली 
अपने पति ओमपाल के साथ नीलम जो प्रेमी के साथ भाग गई (Photo: ITG)
52 साल की नीलम, 32 साल का पप्पू... नौ बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ भाग गई, देखता रह गया पति बेचारा 
52-year-old woman insists on living with her lover (PHOTO- ITG)
9 बच्चों की मां पर चढ़ा इश्क का खुमार, 20 साल छोटे प्रेमी संग फरार 
Child dies after dog licks his wound (Photo: AI-generated)
बदायूं में कुत्ते के चाटने से बच्चे की मौत! रेबीज संक्रमण फैलने के डर से गांव में दहशत 

हम लोग सुबह ईंटें थोप रहे थे. अचानक ऊपर से बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा गिरा. वजन करीब 20 किलो के आसपास रहा होगा. अगर थोड़ा भी पास गिर जाता तो किसी को गंभीर चोट लग सकती थी.

वीर सिंह (मजदूर) ने कही ये बात-

हम सब काम पर लगे थे. ऊपर कोई विमान या कुछ नहीं दिखा. बस अचानक जोर से धमाके जैसी आवाज के साथ बर्फ नीचे गिरी. उधर, देखते ही देखते बर्फ की सिल्ली को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. लोगों का कहना है कि बर्फ का टुकड़ा आसमान से काफी तेजी के साथ नीचे गिरा. जमीन पर गिरते ही चकनाचूर हो गया.

Advertisement

प्रशासन जांच में जुटा 

घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई. बिल्सी एसडीएम प्रेमपाल सिंह ने बताया कि जानकारी मिलने पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है. बकौल एसडीएम- हमें सूचना मिली थी कि दीननगर शेखपुर चौराहे के पास स्थित एक ईंट भट्ठे पर 20 से 25 किलो का बर्फ का टुकड़ा गिरा है. पुलिस को मौके पर भेज दिया गया है. किसी तरह की चोट या नुकसान की जानकारी नहीं है. मामले की जांच कराई जा रही है कि यह बर्फ कहां से और किस कारण गिरा. प्रशासन अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि यह घटना प्राकृतिक थी या किसी अन्य स्रोत से बर्फ गिरा.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement