'आसमान से गिरा 20 किलो वजनी बर्फ का टुकड़ा', बदायूं में ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे मजदूरों का दावा, प्रशासन जांच में जुटा

यूपी के बदायूं में हैरान करने वाला मामला सामने आया. यहां एक ईंट भट्ठे पर कथित तौर पर आसमान से करीब 20 से 25 किलो वजनी बर्फ का टुकड़ा गिरने की सूचना से हलचल बढ़ गई. घटना के समय मजदूर भट्ठे पर ईंट थोपने का काम कर रहे थे. मामला जिले के बिल्सी थाना क्षेत्र के दीननगर शेखपुर इलाके का है.

और पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बुधवार सुबह गिरे बर्फ का टुकड़ा आकार में किसी बड़े ओले जैसा लग रहा था. बर्फ गिरते समय वहां काम कर रहे मजदूर बाल-बाल बचे. किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. फिलहाल, प्रशासन जांच-पड़ताल कर रहा है.

सोमेंद्र यादव (मजदूर) का दावा-

हम लोग सुबह ईंटें थोप रहे थे. अचानक ऊपर से बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा गिरा. वजन करीब 20 किलो के आसपास रहा होगा. अगर थोड़ा भी पास गिर जाता तो किसी को गंभीर चोट लग सकती थी.

वीर सिंह (मजदूर) ने कही ये बात-

हम सब काम पर लगे थे. ऊपर कोई विमान या कुछ नहीं दिखा. बस अचानक जोर से धमाके जैसी आवाज के साथ बर्फ नीचे गिरी. उधर, देखते ही देखते बर्फ की सिल्ली को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. लोगों का कहना है कि बर्फ का टुकड़ा आसमान से काफी तेजी के साथ नीचे गिरा. जमीन पर गिरते ही चकनाचूर हो गया.

Advertisement

प्रशासन जांच में जुटा

घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई. बिल्सी एसडीएम प्रेमपाल सिंह ने बताया कि जानकारी मिलने पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है. बकौल एसडीएम- हमें सूचना मिली थी कि दीननगर शेखपुर चौराहे के पास स्थित एक ईंट भट्ठे पर 20 से 25 किलो का बर्फ का टुकड़ा गिरा है. पुलिस को मौके पर भेज दिया गया है. किसी तरह की चोट या नुकसान की जानकारी नहीं है. मामले की जांच कराई जा रही है कि यह बर्फ कहां से और किस कारण गिरा. प्रशासन अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि यह घटना प्राकृतिक थी या किसी अन्य स्रोत से बर्फ गिरा.

---- समाप्त ----